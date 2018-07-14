Растения теневыносливые и тенелюбивые: какая между ними разница?

На любом дачном участке найдутся места, которые большую часть дня находятся в тени: у забора или под деревьями в саду. Тенистые уголки тоже можно красиво оформить, если грамотно подойти к делу, ведь есть немало растений, которые прекрасно чувствуют себя в местах, не залитых солнцем. Однако степень тени для растений имеет важное значение.

Какая у вас тень?

Зачастую в сети можно встретить статьи о теневыносливых и тенелюбивых растениях. Несмотря на то, что фактически оба вида растений могут обходиться малым количеством ультрафиолета, биологи говорят, что такое разделение не совсем верное, ведь в основе жизнедеятельности всей флоры лежит фотосинтез, т.е. превращение энергии света в энергию биохимии. Тем не менее, растения как люди — кто-то прекрасно чувствует себя на открытом солнце, а кто-то может загорать исключительно в тени.

Так и с флорой: часть растений нуждается в прямых лучах света, а другие могут произрастать лишь в локациях с рассеянным или отраженным светом (проще говоря, где практически всегда тень). Такие растения причисляют к теневыносливым. К тенелюбивым растениям относят те, которые хорошо растут на не сильно залитых солнцем участкам, им нужно приглушенное солнце (т.е. участки плохо освещенные, но не темные).

Чтобы было понятно, в чем разница, приведем конкретный пример. Бальзамин хорошо растет на затемненных участках, но в полной тени он не будет цвести, также есть риск, что совсем без солнечного света он зачахнет и погибнет. Бальзамин — тенелюбивое, но не теневыносливое растение. Поэтому сперва садоводу нужно определиться с уровнем тени на даче: если локация просто не очень солнечная, то туда лучше высаживать тенелюбивые растения, если солнце совсем редко появляется — тогда для нее подойдет теневыносливая (буквально выносят тень) флора.

Теневыносливые растения

Как правило, совсем мало солнечного света попадает на северные участки сада или дачи. Такие локации идеальны для посадки Hosta (в сети можно найти много статей с заголовками «Hosta — королева тени», и это правда), но она будет хорошо расти только при условии обильного и регулярного полива.

Конечно же, папоротники прекрасно чувствуют себя в густой тени, купена многоцветковая. Среди кустарников это кизильник (его листья краснеют осенью), форзиция (красиво цветет ярко-желтыми цветами), барбарис тунберга, его листва тоже станет хорошим украшением любой дачи.

Чубушник, который иногда еще называют жасмин садовый, также украсит северные участки сада. Это растение не требовательно к грунту, может расти почти на любой земле, не засохнет, если вы вдруг забудете его полить, зиму также переносит весьма стойко. Всем знакомы кустарники с белыми ягодами, которые взрываются как маленькие бомбочки при нажатии. Это снежноягодник, он особенно любим детьми как раз из-за характерного лопающегося звука ягоды, когда давишь ее на асфальте. На даче же ягоды не опадут и будут радовать почти до самых холодов, т.е. весь период плодоношения.

Тенелюбивые растения

Теперь поговорим о тех растениях, которые лучше сажать в локациях с дефицитом света, но не совсем тенистых. Садовые ландыши, чей сильный аромат хорошо всем знаком и любим, прекрасно растут под кронами деревьев в рассеянном свете. В период цветения ландыш послужит прекрасным украшением сада, а в конце лета цветы превратятся в маленькие оранжевые ягоды. Помните, что ландыш — ядовитое растение, поэтому за маленькими детьми нужно следить особенно внимательно. Красивыми кремовыми или желтыми цветами будет радовать морозник в начале мая, все остальное время привлекать взгляд будет его яркая листва.

Наперстянка — цветы в форме колокольчиков на ножке розового цвета. Растение неприхотливо, растет как на солнечных, так и в тенистых локациях сада. В мае начинает цветение дицентра и будет радовать цепочками малиновых бутонов до сентября. Рододендрон растет как на открытых участках, где нет недостатка в солнце, так и в затемненных. Растение легко выращивать из-за его неприхотливости, а цветет оно очень красиво. Рододендрон может расти и в полной тени, но цвести он там не будет.

Малосолнечные локации (например, стены дома или забора) можно всегда украсить плющом обыкновенным. Это прекрасное растение для вертикального озеленения, из-за того, что он быстро размножается и увеличивается в площади — плющ хорошо очищает воздух, поэтому выращивать его можно и дома.

Хотите в полной тени ковер из красивых цветов? Посадите незабудку. Она быстро разрастается и вскоре украсит собой все сильно затемненные локации вашего сада. Еще одно неприхотливое растение, которое быстро разрастается и покрывает собой все темные локации — это бруннера.

Полутеневые участки отлично подойдут для калины, бузины и гортензий. Не повредят они и клематису, а также девичьему винограду и люпинам, чье яркое цветение будет радовать глаз в конце мая и в июне. Все, что нужно акониту для того, чтобы красиво цвести синими цветами — это полумрак и влажная почва. А вот табаку душистому (цветет наподобие клематиса, но более мелкими красными и розоватыми цветами) достаточно просто полутени.

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