Почему не греют батареи? 

Как только начнется отопительный сезон, подобные вопросы станут нашими частыми гостями. Почему происходит так, что радиаторы или конвекторы, еще прошлой весной превосходно отдававшие тепло, вдруг перестают это делать? В чем причина — в ошибках при проведении ремонта или каких-либо внешних силах?
«Причина» в единственном числе тут не слишком уместна — как правило, к проблемам с работой центрального отопления приводят сразу несколько причин. Самая очевидная и наиболее частая — образование в батарее воздушной пробки. Той самой, которая мешает штатной циркуляции воды (или иного теплоносителя), из-за чего батареи отказываются нагреваться.
С нынешними системами эта проблема решается очень просто — они оборудованы специальным краном, с помощью которого можно легко стравить воздух. Краник, как правило, устанавливается на верхнем «холостом» торце, и повернуть его шлиц можно либо приложенным пластиковым ключиком, либо отверткой. Сначала раздастся шипение, потом начнет капать вода — это будет значит, что воздух в системе все-таки есть. Если вода закапает сразу — дело не в «пробке» и проблему надо искать где-то еще.
Если такого краника нет, нужно искать альтернативы. Многие старые батареи снабжены спускным клапаном, но воспользоваться им не так-то просто — обычно за долгие годы он просто-напросто заржавел и стронуть его с места часто нет никакой возможности. Можно попробовать провернуть соединительную муфту — но дело это опасное: можно случайно сорвать резьбу, а прокладка, верой и правдой прослужившая столько десятилетий, может отказаться содействовать вам в благих начинаниях. Можно, конечно, держать для такого случая наготове паклю или ФУМ-ленту, чтобы суметь быстро восстановить герметичность резьбового соединения… Но чаще всего подобные попытки приводят к появлению течей, иногда — аварийных ситуаций. Профессионалы по своей воле никогда не соединяют трубы, находящиеся под давлением! Вот почему мы рекомендуем воспользоваться услугами сантехников вашей обслуживающей организации — если, конечно, отопление у вас действительно центральное. Кроме того, воздух из системы гораздо проще обычно удалить на уровне всего стояка — но для этого, как правило, нужен доступ на верхний этаж или чердак, и самостоятельно это делать тоже никакого смысла нет: если что, ответственность за последствия должна лежать на тех, кому она положена по должности.
Вторая частая причина — засорение батареи. Как правило, это явление приводит к тому, что часть, прилегающая к трубам контура отопления, гораздо горячее, чем противоположная — редко бывает так, чтобы батарея забивалась целиком (хотя и такое случается). Иногда подобное явление происходит потому, что подается слишком грязный, неотфильтрованный теплоноситель, а иногда подобные явления могут стать следствием чистки какого-то другого компонента системы отопления… В любом случае для чистки радиатора потребуется его отсоединение. А там уже надо решать вопрос, стоит ли овчинка выделки и не лучше ли вместо попыток привести в чувство старый радиатор приобрести новый. То есть такой, у которого будет выше коэффициент полезного действия, современнее вид и меньше вероятность течи. Другое дело, если забилась батарея вполне современного типа — если речь идет не о чугунных, а о биметаллических конструкциях с отсутствием внутреннего оребрения, это говорит о том, что в систему отопления подается нечто такое, что не соответствует никаким нормам.
Сразу предупредим: если засорилась одна батарея в квартире, с большой степенью вероятности скоро аналогичные проблемы обнаружатся и с другими. Менять батареи надо одновременно по всей квартире, и совсем не обязательно пытаться приурочить замены к ремонтам или иным капитальным действиям — в конце концов, речь идет о вашем уюте и спокойствии.
Среди иных причин — неправильное положение крана на трубе-байпасе (трубе, идущей в обход батареи), в результате чего вода циркулирует по системе, но в радиатор не попадает. На время отопительного сезона его надо обязательно закрывать. Кроме того, есть целый ряд причин, по которым в системе может оказаться слишком холодный теплоноситель или циркуляция замедлится настолько, что ни о какой эффективности уже не будет речи… Но с этим ничего сделать самостоятельно мы, разумеется, ничего не можем.
Но кое в чем мы, безусловно, всегда виноваты сами. Например, в монтаже разного рода экранов вокруг батарей отопления. Спору нет, эстетика выигрывает, но вот эффективность отопления обычно страдает радикально. Речь идет не только о простых быстросъемных контукциях — это как раз не такое уж большое зло. Главная беда тут исходит от проектов, в результате которых батареи «зашиваются» гипсокартоном с решетками или прорезями, через которые якобы и должен идти теплый воздух. Особенно обидно, когда подобная «красота» смонтирована вокруг старинных батарей, которые доживают свой век. Устранять протечки, которые в таком случае очень вероятны, после «зашивания» батарей становится очень сложно и обычно ведет к вынужденному аварийному демонтажу всей конструкции.
Помните о том, что системы центрального отопления гораздо сложнее, чем обычно кажутся, и количество причин для возможных проблем в них — целое море. Если все вышеперечисленное вам не помогло — обратитесь к хорошему сантехнику: его найти проще, чем мерзнуть весь отопительный сезон.