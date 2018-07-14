Предприниматели отозвались о реформе системы нестационарной торговли во Владивостоке

Они дали отзывы на проект нового муниципального правового акта.

Отчет о поступивших предложениях и замечаниях в рамках проведения публичных консультаций по проекту муниципального правового акта города Владивостока «Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Владивостокского городского округа» опубликован на сайте городской администрации.

Ранее пресс-служба администрации сообщила, что во Владивостоке проходит реформа системы нестационарной торговли. «Администрации города предстоит „зачистить“ общественные пространства от хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы. А в последующем размещение НТО в городе станет платным и на конкурсной основе», — говорится в сообщении.

Глава Владивостока подчеркнул, что необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю, пересмотреть схему размещения НТО, исключить из нее лишние объекты, мешающие горожанам и портящие облик Владивостока, для остальных — разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе. Доходы от работы НТО должны идти напрямую в городской бюджет, акцентировал он. Также Виталий Веркеенко поручил разработать единые требования к внешнему виду нестационарных торговых точек.

В отчете, который опубликован на сайте городской администрации, собрано 25 замечаний к проекту постановления «Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа» — как от отдельных предпринимателей, так и от бизнес-объединений, а также от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае . Девять замечаний было принято, 14 — отклонено.

К примеру, коалиции киоскеров Приморского края и Владивостока пожаловались на «необоснованно высокую стоимость для размещения НТО на территории города Владивостока». Однако в мэрии парировали: «Плата за право включение хозяйствующего субъекта является разовым платежом и взимается с хозяйствующего субъекта исключительно за включение его в Схему, а не за размещение НТО, в связи с чем она не может быть сопоставима в разрезе ежемесячных платеже за пользование земельным участком».

На замечание о том, что необходим переходный период перед принятием нового порядка работы владельцев НТО во Владивостоке в администрации отметили, что проект постановления разработан во исполнение постановления администрации Приморского края от 17.04.2018, который вступает в силу 18 июля 2018 года, и у администрации города Владивостока отсутствует право перенести срок исполнения полномочия по отбору претендентов на право включения в схему.

«Считаю, что указанный проект порядка устанавливает необоснованно высокую стоимость за размещение нестационарных торговых объектов типа «лоток» и «автолавка», с учетом их маленькой площади, а также ставит в абсолютно неравные условия меня как предпринимателя, осуществляющего торговлю с «лотков и „автолавок“ относительно предпринимателей осуществляющих торговлю с „павильонов“, — отметил в отзыве на проект документа президент союза „Лига предпринимателей Владивостока“ Павел Гетман.

Полные тексты всех замечаний, а также решений по ним, доступны здесь (DOCX).

Как передает пресс-служба администрации города, на сегодняшний день во Владивостоке насчитывается 1366 нестационарных торговых объектов, сообщили представители управления экономики и предпринимательства города. Такое количество неоправданно, учитывая, что задача системы НТО — обеспечить население необходимыми товарами в шаговой доступности, считают эксперты. Только в Ленинском районе города в схему НТО включены 218 объектов, притом что стационарные торговые точки здесь на каждом шагу, отметил начальник административно-территориального управления района Владимир Ковалевич.