Республика Корея поддерживает взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество с АСЕАН — Мун Чжэ Ин

Сингапур , 14 июля / Синьхуа / — Находящийся с визитом в Сингапуре президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил в пятницу, что Республика Корея поддерживает взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество с АСЕАН, а обе стороны являются идеальными партнерами в ходе достижения мира и общего процветания.

Мун Чжэ Ин, выступая с речью на мероприятии, организованном сингапурским Институтом Юго-Восточной Азии им. Юсуфа бин Исхака, отметил, что РК в данный момент активно продвигает «новую политику Юга», направленную на укрепление отношений РК и АСЕАН. Цель данной политики — путем сотрудничества с Сингапуром и другими государствами ЮВА выстроить будущие партнерские отношения, ориентирующиеся на народ и характеризующиеся процветанием и миром.

Назвав Сингапур важным партнером РК в проведении «новой политики Юга», Мун Чжэ Ин выразил надежду, что при активной поддержке Сингапура РК удастся путем активизации взаимодействия углубить связи с АСЕАН.

Заместитель премьер-министра Сингапура Тео Чи Хин, в свою очередь, приветствовал намерение РК повысить уровень отношений с АСЕАН за счет «новой политики Юга». —0—