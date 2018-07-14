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Республика Корея поддерживает взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество с  АСЕАН — Мун Чжэ Ин
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Республика Корея поддерживает взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество с  АСЕАН — Мун Чжэ Ин 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Сингапур, 14 июля /Синьхуа/ — Находящийся с визитом в Сингапуре президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил в пятницу, что Республика Корея поддерживает взаимовыгодное и взаимодополняющее сотрудничество с АСЕАН, а обе стороны являются идеальными партнерами в ходе достижения мира и общего процветания.
Мун Чжэ Ин, выступая с речью на мероприятии, организованном сингапурским Институтом Юго-Восточной Азии им. Юсуфа бин Исхака, отметил, что РК в данный момент активно продвигает «новую политику Юга», направленную на укрепление отношений РК и АСЕАН. Цель данной политики — путем сотрудничества с Сингапуром и другими государствами ЮВА выстроить будущие партнерские отношения, ориентирующиеся на народ и характеризующиеся процветанием и миром.
Назвав Сингапур важным партнером РК в проведении «новой политики Юга», Мун Чжэ Ин выразил надежду, что при активной поддержке Сингапура РК удастся путем активизации взаимодействия углубить связи с АСЕАН.
Заместитель премьер-министра Сингапура Тео Чи Хин, в свою очередь, приветствовал намерение РК повысить уровень отношений с АСЕАН за счет «новой политики Юга». —0—
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