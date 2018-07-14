Как русские построили православный храм в Буэнос-Айросе

Если судьба вас занесла в Буэнос-Айрес , то прежде, чем отправиться изучать особенности аргентинского образа жизни, посетите православных храм — собор Святой Троицы. Отстояв воскресную службу и пообщавшись с местным батюшкой, вы поблагодарите Провидение, «Добрый Ветер», который вас привел в Южную Америку. Ибо вы откроете в себе непреложный смысл своей русскости и православности.

За много тысяч морских миль! Мотив танго, который играл в вашей душе, когда вы предвкушали встречу с Аргентиной , уступит место молитве. Вы будете рассеяно гулять по Буэнос-Айресу и пытаться найти в потоке испаноязычной речи знакомые, родные, наречия. И когда, наконец, вы услышите русские слова, вы испытаете сильный порыв — подойти и троекратно поцеловаться с земляком. А потом на берегу океана встретить вместе рассвет за рассказами о том, что вы открыли в Соборе Святой Троицы.

Испанские колонизаторы Аргентины назвали Буэнос-Айрес «Городом Пресвятой Троицы и Портом нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров». Добрые ветры принесли в Южною Америку много разных нородов, в том числе и русских. К концу XIX века в столице Аргентины нашли тихую гавань более 50 000 выходцев из Российской империи. Встал вопрос о строительстве православного собора, и в декабре 1898 года, в праздник Святителя Николая Чудотворца, в присутствии дипломатического корпуса и представителя президента Аргентины был заложен Собор Святой Троицы. Храм был построен в стиле московских церквей XVII века в два этажа. Ее расписывали художники В. Беляев. В. Павлов, Г. Нестеров, А. Рябушкин; венецианская мозаика была подарена академиком И. Фроловым. Фирма Кузнецова изготовила уникальный фарфоровый иконостас. Афонские старцы пожертвовали святые мощи. Русский православный храм стал известен всем и каждому в Буэнос-Айресе великолепной архитектурой (проект крупнейшего аргентинского архитектора того времени, племянника русского консула А. Кристоферсона), редкостными отделкой и украшениями.