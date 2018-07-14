Ещё
Как русские построили православный храм в Буэнос-Айросе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как русские построили православный храм в Буэнос-Айросе 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
Если судьба вас занесла в Буэнос-Айрес, то прежде, чем отправиться изучать особенности аргентинского образа жизни, посетите православных храм — собор Святой Троицы. Отстояв воскресную службу и пообщавшись с местным батюшкой, вы поблагодарите Провидение, «Добрый Ветер», который вас привел в Южную Америку. Ибо вы откроете в себе непреложный смысл своей русскости и православности.
За много тысяч морских миль! Мотив танго, который играл в вашей душе, когда вы предвкушали встречу с Аргентиной, уступит место молитве. Вы будете рассеяно гулять по Буэнос-Айресу и пытаться найти в потоке испаноязычной речи знакомые, родные, наречия. И когда, наконец, вы услышите русские слова, вы испытаете сильный порыв — подойти и троекратно поцеловаться с земляком. А потом на берегу океана встретить вместе рассвет за рассказами о том, что вы открыли в Соборе Святой Троицы.
Испанские колонизаторы Аргентины назвали Буэнос-Айрес «Городом Пресвятой Троицы и Портом нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров». Добрые ветры принесли в Южною Америку много разных нородов, в том числе и русских. К концу XIX века в столице Аргентины нашли тихую гавань более 50 000 выходцев из Российской империи. Встал вопрос о строительстве православного собора, и в декабре 1898 года, в праздник Святителя Николая Чудотворца, в присутствии дипломатического корпуса и представителя президента Аргентины был заложен Собор Святой Троицы. Храм был построен в стиле московских церквей XVII века в два этажа. Ее расписывали художники В. Беляев. В. Павлов, Г. Нестеров, А. Рябушкин; венецианская мозаика была подарена академиком И. Фроловым. Фирма Кузнецова изготовила уникальный фарфоровый иконостас. Афонские старцы пожертвовали святые мощи. Русский православный храм стал известен всем и каждому в Буэнос-Айресе великолепной архитектурой (проект крупнейшего аргентинского архитектора того времени, племянника русского консула А. Кристоферсона), редкостными отделкой и украшениями.
Кириллица: последние новости
Зачем русские бросают горсть земли в могилу при прощании Мог ли быть расстрел царской семьи ритуальным убийством Как изменились русские за 100 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой158
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой156
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение