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Оренбуржцы приняли участие в велопробеге «Евразия: 50 дней до старта»
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Оренбуржцы приняли участие в велопробеге «Евразия: 50 дней до старта» 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
14 июля в Оренбурге состоялся велопробег «Евразия: 50 дней до старта», приуроченный к Международному образовательному форуму, который пройдет с 4 по 10 сентября.
Участники заезда прибыли в 9:30 к памятнику Валерию Чкалову, чтобы пройти регистрацию. Ожидающие старта велоколонны смогли проверить свои знания правил дорожного движения в викторине.
Оренбуржцы украсили свои велосипеды флагами стран-участниц Международного образовательного форума и гербами Оренбургской области. По словам организатров, цель пробега — сплочение горожан и приобщение общества к спорту.
В 9:50 началось построение колонны, ее возглавила вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова. В 10:10 велосипедисты добрались до финиша в парке им. Перовского.
«К нам приедут 800 гостей. Встретить такое количество гостей из разных стан мира — большая ответственность. Неслучайно эту ответственность президент доверил молодежи Оренбуржья, — сказала Вера Баширова, — Девиз форума — «форуму, для тех, кто говорит и думает по-русски». Его цель объединить молодой русский мир, который сконцентрирован не только в России, но и за рубежом. И сегодня было положено начало. Здравствуй, «Евразия»!»
В завершении акции участники велопробега повесили бумажных голубей на дерево «Дружбы».
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