Артем Кавинов: «При обсуждении Стратегии важно обратить внимание на детали, в которых местные жители разбираются лучше всех»

Артем Кавинов представил на обсуждение проект Стратегии развития Нижегородской области в Чкаловске и в Заволжье . В центре внимания следующие направления: поддержка предпринимательства, культуры и туризма, технологический и промышленный потенциал, комфортная среда проживания, пространство и природные ресурсы, образование. Участниками обсуждения стали жители Городецкого района, Сокольского и Чкаловского городских округов.

«Каждая территория имеет свои особенности. Чкаловск, Сокольское и Городец — это судостроение, здесь важно развитие именно этой отрасли промышленности. Заволжье — автопром, инновационные технологии. Для Городца и Чкаловска особая тема — развитие туризма. У Городца сегодня есть хорошие перспективы по включению в Золотое кольцо России . Не менее интересен в этом плане и Чкаловский округ, который связан с промыслами, именами Дмитрия Пожарского Валерия Чкалова . В Чкаловске на стратсессии обозначали проблемы АПК: нужен рынок сбыта молока — производство есть, а молокозавода нет. И жители, которые хорошо знают все «точки роста» и «болевые точки» своего района, подробно описывают проблему и предлагают пути ее решения», — рассказал Артем Кавинов.

Депутат также отметил, что на каждой стратегической сессии на территориях многие вопросы — системные, они обозначаются на всех встречах. И в то же время все они уже включены в проект Стратегии.

«В этом смысле областные планы тщательно проработаны. Направления и инициативы, отмеченные в проекте Стратегии, основаны на анализе реальной ситуации «без купюр». Проблемы изношенности ЖКХ, сохранения лесного комплекса, кадрового обеспечения сельских территорий, мусоропереработки, доступности медицинских услуг, состояние дорог. Все есть в документе и практически на каждой сессии, в каждом районе их обозначают и жители. Сейчас важно уже обратить внимание и услышать детали, специфику, в которых местные жители разбираются лучше всех», — подвел итог Артем Кавинов.

Напомним, что проект стратегии социально-экономического развития Нижегородской области был передан главе региона Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп.

Присоединиться к общественной экспертизе проекта Стратегии развития Нижегородской области может любой житель региона. Ознакомиться с текстом документа, внести в него свои предложения, а также пройти опрос и выразить свое мнение о приоритетных направлениях развития области можно на специально созданном портале —strategy.government-nnov.ru.

Стратсессии по обсуждению проекта Стратегии стартовали в июне, всего их запланировано 50.