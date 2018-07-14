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Инжиниринговый центр по созданию технологий для АПК появится в Северной Осетии
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Инжиниринговый центр по созданию технологий для АПК появится в Северной Осетии 

ТАСС 6 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июля. /ТАСС/. Инжиниринговый центр по развитию промышленных технологий в сельскохозяйственном секторе будет создан в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Как рассказал в интервью ТАСС ректор вуза Алан Огоев, одним из направлением центра станет изучение производства биоэтанола на территории республики.
"Сейчас мы работаем над созданием инжинирингового центра по развитию промышленных технологий в интересах сельскохозяйственного сектора. Здесь важно отметить, что мы принимаем активное участие по изучению производства биоэтанола на территории республики и предлагаем дополнительные альтернативные возможности использования потенциала и ресурса спиртовой промышленности. Мы предлагаем более экономичную технологию производства благодаря наработкам междисциплинарного сотрудничества", — сказал он.
По его словам, в рамках центра планируется и разработка новых технологий, в частности, в работе с биоразлагающимися материалами.
Как сообщалось, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. Законопроект был разработан в Северной Осетии в 2008 году.
Предприятия республики готовы перепрофилироваться под выпуск биоэтанола. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет РФ и республики в размере порядка 1,5 млрд рублей в год. В настоящее время в Северной Осетии уже ведется работа по налаживанию взаимодействия с потенциальными покупателями биоэтанола.
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова — крупнейшее высшее учебное заведение Северной Осетии. Он был создан в 1920 году. В настоящее время в нем обучается более 6 тыс. студентов на 18 факультетах.
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