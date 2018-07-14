Президент Эритреи прибыл в Эфиопию с ответным визитом

"Президент Афеворки прибыл в свой второй дом, Аддис-Абебу. По приземлении его тепло приветствовал его брат премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Добро пожаловать домой, президент Исайяс!" — написал глава канцелярии эфиопского премьера Фитсум Арига в своем аккаунте в Twitter.

Арига добавил, что в аэропорту несколько тысяч жителей Эфиопии приветствовали президента Эритреи. Люди пели песни, радостно кричали и аплодировали.