Патриарх Кирилл скорректировал программу визита на Урал 

Патриарх Кирилл, для которого были зафрахтованы три вертолета, воспользуется только одним. Как стало известно «АиФ-Урал», это решение обусловлено плотным графиком фестиваля Царские дни и большим количеством мероприятий с участием Патриарха Кирилла.
В связи с этим было решено провести лишь одну поездку в Алапаевск. Там в воскресенье, 15-го июля, будут проведены богослужения в честь Великомученников, убиенных в годы красного террора.
Напомним, что Патриарх Кирилл находится в Екатеринбурге с пятницв, 13-го июля, и уедет в Москву под утро 17-го июля. В Екатеринбурге он проведет заседание Священного Синода.