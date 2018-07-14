Зауралье видит в Республике Татарстан стратегического партнера 

В рамках визита Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Курганскую область сегодня, 14 июля, был подписан План мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами на 2018-2020 годы. Со стороны Зауралья дорожную карту сотрудничества подписал Губернатор Курганской области Алексей Кокорин.
Впервые соглашение между регионами было подписано в 2015 году. Только по результатам 2016 года его реализация позволила увеличить товарооборот между субъектами до 1 миллиарда 26,3 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Губернатора Курганской области, Алексей Кокорин и Рустам Минниханов после подписания документа выразили надежду, что план сотрудничества на ближайшие три года позволит значительно укрепить взаимовыгодные отношения двух субъектов.
«К увеличению экспорта в Республику Татарстан готов ряд зауральских предприятий, такие как ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Корвет», ООО «Бауэр Машины — Курган», ООО «КАВЗ», ОАО «Кургандормаш» и другие», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе главы Зауралья.
Во второй половине дня руководители Курганской области и Республики Татарстан примут участие во Всероссийском сельском Сабантуе, который проходит в селе Альменево Курганской области.
Фото пресс-службы Губернатора Курганской области