Зауралье видит в Республике Татарстан стратегического партнера

Впервые соглашение между регионами было подписано в 2015 году. Только по результатам 2016 года его реализация позволила увеличить товарооборот между субъектами до 1 миллиарда 26,3 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Курганской области, Алексей Кокорин и Рустам Минниханов после подписания документа выразили надежду, что план сотрудничества на ближайшие три года позволит значительно укрепить взаимовыгодные отношения двух субъектов.

«К увеличению экспорта в Республику Татарстан готов ряд зауральских предприятий, такие как ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Корвет», ООО «Бауэр Машины — Курган», ООО «КАВЗ», ОАО «Кургандормаш» и другие», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе главы Зауралья.

Во второй половине дня руководители Курганской области и Республики Татарстан примут участие во Всероссийском сельском Сабантуе, который проходит в селе Альменево Курганской области.

Фото пресс-службы Губернатора Курганской области