Лавров обосновал разработку нового оружия

Москва занимается разработками нового оружия, чтобы обеспечить себе безопасность. Россия не хочет оказаться перед США безоружной.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, РФ приступила к разработкам, чтобы преодолеть противоракетную оборону. США обеспечены стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом. Это является опасной совокупностью, которая вводит в искушение, добавил министр.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас», — подчеркнул политик в интервью RT.