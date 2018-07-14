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Лавров обосновал разработку нового оружия
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Лавров обосновал разработку нового оружия 

News.ru 2 часа назад
Москва занимается разработками нового оружия, чтобы обеспечить себе безопасность. Россия не хочет оказаться перед США безоружной.
По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, РФ приступила к разработкам, чтобы преодолеть противоракетную оборону. США обеспечены стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом. Это является опасной совокупностью, которая вводит в искушение, добавил министр.
«Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас», — подчеркнул политик в интервью RT.
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