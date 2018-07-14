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Дима Билан понравился Мику Джаггеру
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Дима Билан понравился Мику Джаггеру 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Свежая публикация Димы Билана в Instagram выглядит как заметный повод для зависти — как черной, так и белой. Певец опубликовал совместное фото с фронтменом легендарных «TheRollingStones». Особую ценность кадру придают живые эмоции: сияющий, чуть смущенный Дима и открыто, радостно смеющийся Джаггер (Mick Jagger). «Космический восторг! Ведь он это невероятный ком энергии, необузданной, как вулкан, водопад — таким его чувствую, и знает весь мир!», — описал свои чувства певец. Приятное знакомство произошло на благотворительном вечере, устроенном Натальей Водяновой и Яной Рудковской.
Стоит ли говорить, что подписчики Билана были впечатлены и незамедлительно отреагировали на пост своего кумира. «Да! Это легендарный человек! Единственный в своём роде и неповторимый по сути своей!», «Мик Джаггер настолько очаровал меня своей лучезарной улыбкой, что даже отвлек мое внимание от Вашего необычного стори с юртой», «Искры счастья от таких фото! Два больших Артиста! Крутые!», «Танцуй, как Мик Джаггер и улыбайся, тоже, как Мик Джаггер! Потрясающее знакомство!», — писали они.
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Напомним, легендарный рок-музыкант посетил Москву ради чемпионата мира по футболу. Хотя сборная Хорватии обыграла англичан в самом английском виде спорта, музыкант не стал расстраиваться и отнесся к поражению спокойно. Он также нашел время прогуляться по Москве и заглянуть в собор Василия Блаженного на специально организованные по такому случаю экскурсию и концерт церковного хора. От духовной музыки певец пришел в восторг и высоко оценил мастерство участников хора, а также сделал совместную фотографию с исполнителями.
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«Устал от женщин»: Дима Билан объяснил, почему до сих пор одинокАртист предпочитает одиночество совместной жизни с девушкой. По словам Билана, свою единственную, с которой он хотел бы прожить всю жизнь, он пока не встретил.
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