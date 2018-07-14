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Резидент Свободного порта Владивосток на месте мусорной свалки построит СТО автомобилей
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Резидент Свободного порта Владивосток на месте мусорной свалки построит СТО автомобилей 

Prim.News 7 часов назад
Объект будут возводить на улице Шошина.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:040006:21606 опубликовано на сайте администрации Владивостока. Речь идет о строительстве объекта придорожного сервиса на участке площадью 300 кв. м в 119 м от жилого дома №17 по улице Шошина. Публичные слушания прошли 10 июля.
Как уточняется в заключении о результатах публичных слушаний, разрешенное использование земельного участка — станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия. В настоящее время участок находится в аренде сроком на 10 лет у ООО «Центр предоставления услуг населению».
ООО «Центр предоставления услуг населению» осуществляет деятельность в рамках соглашения о деятельности резидента Свободного порта Владивосток. Данный участок свободен от жилой застройки. На расстоянии 600-800 м с юго-западной стороны находятся жилые дома, говорится в документе.
У ООО «Центр предоставления услуг населению» имеется проект авторемонтной мастерской, выполненной проектной организацией с соблюдением всех строительных норм и правил, а также экологических и противопожарных требований. Здание будет оборудовано системой пожарной сигнализации и дымоудаления.
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для людей эксплуатацию земельного участка. Проезд пожарных машин будет осуществлен по ул. Шошина, отмечается в заключении.
«Территорию участка предполагается озеленить газонами, цветниками кустарниками и деревьями. Откосы оформить одерновкой. Мощение дорожек будет выполнено из искусственной брусчатки. Водоотведение осадков будет решаться по откосам и проезду. В случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования экологическая ситуация в районе эксплуатации данного объекта улучшится. До момента передачи земельного участка в аренду, он представлял свалку мусора», — говорится в заключении.
Как стало известно на публичных слушаниях, при подготовке экспертного заключения был проведен опрос населения, в результате которого выяснилось, что из 20 опрошенных у 18 человек в семье есть по 1-2 машины и строительство станции технического обслуживания является необходимостью для жителей данного района.
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