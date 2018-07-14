Прокурору, обвинившему 12 россиян «по делу РФ», готовят импичмент

Республиканцы в Конгрессе готовят импичмент заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну , который ранее обвинил 12 предполагаемых сотрудников ГРУ РФ во вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Причиной стало недовольство решением Розенстайна приостановить расследование в отношении информатора ФБР , занимавшегося сбором данных о предвыборном штабе президента США Дональда Трампа . По мнению республиканцев, агенты ФБР, ведущие расследование, предвзяты в отношении президента США.

Документ прорабатывается последние несколько недель и может быть опубликован 16 июля. Отмечается, что его подготовил конгрессмен-республиканец Марк Медоус, председатель консервативной группы «Кокус свободы».