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Археологи раскрыли тайны поселения «Пякупур-3»
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Археологи раскрыли тайны поселения «Пякупур-3» 

Noyabrsk24.ru 7 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Археологические раскопки поселения «Пякупур-3» подходят к концу. В течение месяца 23 археолога изучали исторический памятник, который расположен почти в 30 км от Муравленко. На месте раскопок найдены осколки керамики, наконечники стрел и скребки.
Результаты исследования позволили предположить, что основными занятиями древнего населения были разделка охотничьей добычи, обработка кожи, дерева, камня, а также металлообрабатывающее производство. Кроме того, удалось с точностью установить — здесь 3500 лет назад находилось поселение.
Обнаружен и обследован котлован одного из жилищ того времени. Специалисты предположили, что древние люди проживали в деревянных полуземлянках. Изучением памятника занимаются Институт проблем освоения Севера и Научно-производственное объединение «Северная археология-1».
Исторический памятник «Пякупур-3» был обнаружен в 2008 году в районе Суторминского месторождения. В 2009 году здесь произвели первые раскопки. Тогда ученые нашли уникальную находку — керамическое сопло. Подобные встречаются в поселенческих и погребальных комплексах эпохи бронзы в пределах Евразийской металлургической провинции, но они достаточно редкие.
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