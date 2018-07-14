ГАЗ на две недели остановит производство

Российский автогигант Горьковский автозавод заявил о намерении приостановить производственный процесс сроком на две недели.

Причина вовсе не в сбое поставок или еще каких нестыковках: предприятие намерено провести модернизацию производственных мощностей.

Со слов представителей компании, приостановить производство необходимо прежде всего, для переоснастки линий, которые будут производить новую линейку автомоделей «Газель Next 4,6» с удлиненным кузовом.

Технологические каникулы решено провести с 16 по 31 июля. Сотрудники предприятия, которые не будут задействованы в процессе модернизации линий, пойдут в оплачиваемый отпуск.

Пока одни сотрудники автозавода будут набираться свежих сил, другие займутся переоснащением производственных линий к выпуску новых автомоделей.

Да и профилактика также не помешает. Ведь предприятие производит продукцию для более, чем сорока стран мира.