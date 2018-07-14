Нижегородская область занимает II место в ПФО по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах

Нижегородская область занимает II место в ПФО по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за январь-май 2018 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Росстат опубликовал данные о социально-экономическом развитии регионов РФ за январь-май 2018 года. Министерство проанализировало рейтинги Нижегородской области в составе Приволжского федерального округа и Российской Федерации.

По объему отгруженной продукции промышленного производства по итогам 5 месяцев текущего года (567,9 млрд рублей) Нижегородская область занимает 5 место в ПФО и 14 место в РФ. По объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (507,9 млрд рублей) — 2 место в округе и 7 место в России. Индекс промышленного производства составил 104,6%, индекс обрабатывающего производства — 105,3%.