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Нижегородская область занимает II место в ПФО по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах
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Нижегородская область занимает II место в ПФО по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах 

Нижегородская правда 7 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородская область занимает II место в ПФО по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за январь-май 2018 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
Росстат опубликовал данные о социально-экономическом развитии регионов РФ за январь-май 2018 года. Министерство проанализировало рейтинги Нижегородской области в составе Приволжского федерального округа и Российской Федерации.
По объему отгруженной продукции промышленного производства по итогам 5 месяцев текущего года (567,9 млрд рублей) Нижегородская область занимает 5 место в ПФО и 14 место в РФ. По объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (507,9 млрд рублей) — 2 место в округе и  7 место в России. Индекс промышленного производства составил 104,6%, индекс обрабатывающего производства — 105,3%.
Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в регионе примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом. В мае текущего года глава региона дал старт проекту «Эффективная губерния» на федеральном форуме «Производительность 360». Проект предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении. 5 нижегородских предприятий-участников проекта «Эффективная губерния» планируют расширить производство и начать выпуск новых продуктов в 2018 году.
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