Ещё
В интернете оказался полный пакет вредоносного ПО для хакерских атак на российские банки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В интернете оказался полный пакет вредоносного ПО для хакерских атак на российские банки 

Newsru.com 7 часов назад
Фото: Newsru.com
Архив вредоносного программного обеспечения (ВПО) Pegasus, позволяющего хакерам организовать атаку на российский банк, неделю назад появился в даркнете (скрытой сети, соединение в которой устанавливается между отдельными лицами), а затем был слит в интернет, пишет 14 июля
"Коммерсант". По словам экспертов, и программы, и данные несколько устарели, но могут быть легко обновлены. Это может привести к всплеску хищений у кредитных организаций.
Выложенное ВПО, по словам собеседников газеты, уже было ранее использовано группировкой Buhtrap при атаке на российские банки. Как сообщала в своем отчете Group-IB, группировка похитила у российских банков порядка 1,8 млрд рублей. По словам руководителя экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, сейчас доступ к архиву достаточно легок.
Программы Pegasus дают возможность вывести средства через автоматизированное рабочее место банка-клиента Банка России. Эксперты отмечают, что архив содержит не только необходимый для атаки комплект ВПО, но и подробнейшую инструкцию по его использованию.
Других подобных случаев, когда в открытый доступ выкладывались бы комплекты ВПО для атак на банки, опрошенные «Коммерсантом» эксперты по кибербезопасности вспомнить не смогли.
В Банке России сообщили, что в курсе данной ситуации. По словам участников рынка, 13 июля ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, отвечающее за кибербезопасность) сделал рассылку, посвященную этой угрозе. В ЦБ подтвердили данную информацию, также сообщив, что на сегодняшний день содержащиеся в ней данные малоактуальны.
Newsru.com: последние новости
В руководстве Читы признали, что смогли предупредить о паводке не всех жителей Испытательный Superjet-100 аварийно сел в Раменском из-за невыпуска шасси Русская служба BBC: племянницу Скрипаля взяла на работу компания, связанная с Первым каналом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой169
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте69
Деньги в российских банках оказались под угрозой
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой163
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение