Замглавы ульяновского минздрава подал в отставку после скандала с госзакупками

УЛЬЯНОВСК , 17 июля. / ТАСС /. Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Алабин, который курировал сферу госзакупок, написал заявление об уходе после критики губернатора. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, депутата регионального заксобрания Игоря Тихонова , гендиректора компании «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана . По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов вынуждали медучреждения проводить закупки через министерство, а также заключать контракты с «Ульяновскфармацией» на поставку медицинского кислорода, средства от которых были переведены на подконтрольные организации и растрачены.

"Губернатор заявил, что госзакупки в регионе должны быть прозрачными и замминистра здравоохранения Ульяновской области, который за них отвечал, должен быть уволен. Это связано с недавним коррупционным скандалом в регионе", — сказал Гончарук.