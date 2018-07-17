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Замглавы ульяновского минздрава подал в отставку после скандала с госзакупками
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Замглавы ульяновского минздрава подал в отставку после скандала с госзакупками 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
УЛЬЯНОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Алабин, который курировал сферу госзакупок, написал заявление об уходе после критики губернатора. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, депутата регионального заксобрания Игоря Тихонова, гендиректора компании «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов вынуждали медучреждения проводить закупки через министерство, а также заключать контракты с «Ульяновскфармацией» на поставку медицинского кислорода, средства от которых были переведены на подконтрольные организации и растрачены.
"Губернатор заявил, что госзакупки в регионе должны быть прозрачными и замминистра здравоохранения Ульяновской области, который за них отвечал, должен быть уволен. Это связано с недавним коррупционным скандалом в регионе", — сказал Гончарук.
В пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона ТАСС сообщили, что Алабин написал заявление об уходе по собственному желанию. «На данный момент заявление не подписано, поэтому замминистра продолжает занимать свой пост. С чем связано решение об увольнении, нам не известно», — сказали в пресс-службе.
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