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Ульяновские власти опровергли слухи об отставке губернатора
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Ульяновские власти опровергли слухи об отставке губернатора 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
САМАРА, 14 июл — РИА Новости. Информация об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, появившаяся в субботу в одном из каналов в мессенджере Telegram, не соответствует действительности и носит провокационный характер, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в телеграмм-канале появилась информация об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Эта информация не соответствует действительности и носит сугубо провокационный характер", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Морозов в субботу работает в Старокулаткинском, Новоспасском и Павловском районах Ульяновской области. В программе рабочей поездки — старт уборочной кампании, осмотр объектов социальной сферы, в которых проводится модернизация и ремонт. Кроме того, на субботу запланировано участие главы региона в межмуниципальном фестивале «Поволжская глубинка», который приурочен к 90-летию с момента образования Павловского района.
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