Губернатор накажет чиновников за коррупцию в Ульяновской области

После коррупционного скандала, разразившегося в ульяновском здравоохранении, глава региона Сергей Морозов провел совещание, посвященное повышению эффективности и прозрачности госзакупок. Не осталась без внимания и служебная проверка, организованная в отношении причастных к скандалу чиновников, а также декларационная кампания, выявившая нарушения со стороны муниципальных депутатов и госслужащих.

Ознакомившись с результатами проверки, глава региона объявил, что председатель правительства Александр Смекалин , руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов и начальник управления по вопросам государственной службы и кадров Александр Рябоконь будут привлечены к дисциплинарной ответственности, первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба — предупреждена о неполном служебном соответствии, заместитель министра здравоохранения Андрей Алабин, отвечавший за проведение закупок, — освобожден от занимаемой должности. Помимо этого Сергей Морозов заявил о необходимость провести реформу института уполномоченного по борьбе с коррупцией. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты областного Заксобрания.

Также было озвучено, что вопросами реализации национальной политики в сфере борьбы с коррупцией теперь будет заниматься заместитель губернатора Сергей Люльков, а в обозримом будущем в регионе могут появиться управление по противодействию коррупции и собственной безопасности и управление, которое займется контролем госзакупок.