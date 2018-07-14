Зачем Алексей Михайлович поддержал церковную реформу

В XVII веке, пережив Смутное время, Россия стояла на перепутье. Она могла войти в семью европейских держав, постепенно распространяя свое влияние на соседей. Наша страна также могла изолироваться от мира в собственных религиозно-философских догматах или превратиться в теократическое государство, где светская власть полностью подчинена духовным иерархам.

Этот непростой выбор пришлось сделать царю Алексею Михайловичу. Решение, которое он принял, неизбежно привело к расколу Русской православной церкви . Почему же глава нашего государства сначала поддержал реформу патриарха Никона (1605-1681 гг.), а затем сослал его в дальний монастырь?

Вопрос о будущем России

Три пути, которые были открыты перед обновленной Россией, олицетворяли три политические фигуры. Царь Алексей Михайлович видел будущее страны в союзе с другими православными государствами. Патриарх Никон, реализуя свою церковную реформу, рассчитывал на верховенство духовных иерархов над светскими властителями. Протопоп Аввакум (1620-1682 гг.) — лидер старообрядцев, не принявших реформу Никона — ратовал за традиционную патриархальную Русь.

Сам по себе вопрос — креститься двумя перстами или тремя — не имел принципиального значения для представителей светской и духовной власти. За церковным расколом стояла политическая борьба, это был выбор дальнейшего пути развития государства.

Алексей Михайлович поддержал реформу, инициированную патриархом Никоном и его сторонниками, поскольку унификация церковного обряда в соответствии с греческим каноном (которого придерживались в большинстве православных стран) позволило бы России упрочить свое международное положение. Это бы подтвердило концепцию « Москва — Третий Рим ». То есть, наша столица стала бы восприниматься соседними странами как духовный центр всего православия. Поэтому унификация церковного обряда была просто необходима.

Еще одной важной причиной, повлиявшей на решение царя Алексея Михайловича, стало присоединение к России территории Украины , ранее находившейся под юрисдикцией Польши . Произошло это в 1654 году по решению Переяславской Рады. Поскольку в Киеве молились по греческим канонам, церковная реформа помогла бы сближению двух братских народов.

Кроме того, установление единых правил церковного богослужения на территории всей страны позволило бы стабилизировать непростую политическую ситуацию, доставшуюся в наследство от Смутного времени. Нельзя было допускать, чтобы каждый священник мог самостоятельно решать: по каким канонам совершать литургию. Это не способствовало единству Русской православной церкви, а значит, представляло угрозу для страны.

Царь отлично понимал все последствия своего решения. Это было беспрецедентное для русской истории вмешательство светской власти в духовную жизнь народа. Алексей Михайлович стремился укрепить влияние Москвы на соседние страны. Тем самым глава нашего государства предопределил дальнейший путь развития России, которая стала могущественной империей, объединившей многие народы под своей властью.

Царь или патриарх: кто главный

Получив полную поддержку царя на проведение церковной реформы, патриарх Никон взялся за ее осуществление с завидным рвением. Первый официальный документ, предписывающий народу креститься тремя перстами — так называемая «Память» — был принят в 1653 году. Многие священники и представители паствы этому воспротивились. Однако Церковный собор 1656 года официально утвердил греческий канон богослужения. И начался раскол.

Патриарх Никон остался в истории как человек решительный, честолюбивый и жесткий в отстаивании своих взглядов. Он считал, что божий закон выше царского, и видел будущее России в создании теократического государства, когда мирская власть подчинена религиозной. Его методы вызвали негативное отношение среди московской политической элиты того времени. Многие бояре, недовольные укрепившейся властью патриарха и его амбициями, стремились настроить царя против Никона. И это им удалось.

Впрочем, Алексей Михайлович и сам не собирался делиться властью с патриархом. В 1658 году отношения между главами светской и духовной власти обострились окончательно. И Никон демонстративно покинул свой пост, удалившись в Воскресенский монастырь. Священнослужитель рассчитывал, что под давлением паствы, оставшейся без своего духовного лидера, царь будет вынужден умолять его вернуться на патриарший престол. Алексей Михайлович этого не сделал.

Несколько лет, проведенные Никоном в Воскресенском монастыре, наглядно показали, что Россия вполне может обойтись без его духовного руководства. Церковный собор, состоявшийся в 1666-1667 годах в Москве, на который прибыли Александрийский и Антиохийский патриархи, официально лишил Никона всех его регалий. Честолюбивый священнослужитель был сослан в отдаленный Белозерский монастырь.

Однако тот же самый собор окончательно утвердил все церковные реформы, реализованные низложенным патриархом. А старообрядцы были приравнены к еретикам. В результате, Россия осталась светским государством, в то же время позиционирующим себя как оплот православия.

Гонения на старообрядцев

Негативное отношение к Никону, сложившееся у московской политической элиты, во многом было связано с жесткостью его методов при реализации церковной реформы. С теми, кто не принял нововведений, сторонники патриарха не церемонились. Они насильно отбирали у людей церковные книги, иконы и другие святыни, если те чем-то не соответствовали греческому канону православия. Затем эти предметы культа прилюдно сжигались.

У людей возникло чувство, что их веру уничтожают по приказу светских властей, а им навязывают другую религию. Раскололась не просто церковная паства, произошло глубинное разделение русского народа. Спасаясь от гонений, учиненных патриархом и руководством страны, старообрядцы бежали на окраины государства. Они стали придерживаться политики изоляционизма, считая всех остальных жертвами заблуждения.

Московские же власти стремились укрепить свои позиции на международной арене. Этот процесс логически завершился в эпоху Петра I, который окончательно направил Россию по европейскому пути развития.