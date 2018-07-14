Сотрудники администрации вместе с ОМОНом разогнали стихийный рынок на Рабочей площади

Это — не митинг, как могло бы показаться вначале, а разгон стихийного рынка на Западном

Сегодня, 14 июля, рано утром в торговые ряды, расположенные на Рабочей площади, нагрянули представители администрации Железнодорожного района, ОМОН и полицейские. Они попросили торговцев забрать товар и уехать отсюда.

Но продавцы зелени, «молочки», колбасы и сыра просто так сдавать не собирались. Вмиг представителей власти окружила толпа.

Несмотря на то, что торговля, судя по всему, на Рабочей площади была организована незаконно, «частники» настоятельно просили оставить их в покое.

— Мы теплицы поставили, чтобы заработать. Сюда же люди приходили за покупками, —обратилась женщина к представителям власти.

Другой предприниматель попросил разрешения «сегодня поторговать».

— С товаром специально сюда приехал. На следующей неделе уже все решим. Можно сегодня поторговать, — сказал мужчина комиссии.

Но, по словам очевидцев, продавцам все же не удалось договориться с администрацией.

На момент публикации комментарий городской администрации по поводу ситуации со стихийным рынком получить не удалось. Как только у редакция будет официальный ответ, его сразу же опубликуем на сайте.

В полиции корреспонденту 161.ru пояснили, что сегодня в Железнодорожном районе проходит плановый рейд по борьбе с незаконной торговлей, а оперативники выполняют лишь «технические функции», проще говоря, сопровождают чиновников.