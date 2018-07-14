Выбираем батареи отопления

Чугунные батареи снова набирают популярность. Растет число тех, кто устанавливает их при ремонте из уверенности, что все остальные типы радиаторов недолговечны и вообще «не греют». Есть ли в этом здравое зерно? Давайте разберемся.

Итак, что предлагает нам технический прогресс в качестве современных систем отопления для городского многоквартирного жилья? Сейчас на переднем крае и производства, и продаж — биметаллические батареи. Только появившись на нашем рынке, они когда-то вызвали массу недоумения: почему вещь, как две капли воды похожая на еще не очень привычную, но уже заслужившую дурную славу алюминиевую батарею, стоит настолько дороже?

В реальности, конечно, эти два типа батарей очень друг от друга далеки. Само название говорит о том, что биметаллические батареи сделаны из двух металлов. В большинстве случаев это алюминий (корпус, включая оребрение) и медь или сталь (внутренняя часть, по которой течет вода или иной теплоноситель). Технологически это выглядит так: сначала делают «тяжелую» внутреннюю часть, а потом на нее напрессовывают алюминевую «рубашку». Никакого зазора между металлами нет, что обеспечивает превосходную теплопроводность.

Основная причина того, что биметаллические батареи приобрели популярность во всем мире, заключается в комбинации двух факторов: относительно низкой цены и высокой эффективности. Они очень быстро прогревают воздух в помещениях, поскольку не столь массивны, как стальные и чугунные, не требуют большого времени на то, чтобы «прогреться» самим, а также выдерживают достаточно высокое давление (в том числе гидроудары, которыми славятся отечественные службы, особенно во время опрессовки магистралей). Немаловажно, что они не подвержены изнутри окислению и коррозии — то есть тому, что сгубило на нашем рынке репутацию цельноалюминиевых радиаторов в условиях химической агрессивности поставляемого от котельных теплоносителя (и тут нет никакого секрета: фактически, алюминиевые батареи сейчас покупают только для частных домов с замкнутой системой отопления, где теплоноситель залит своими руками и никаких сюрпризов не несет).

А что же традиционные, чугунные батареи, про возрастающую популярность которых мы говорили в начале? У них есть одно замечательное свойство — теплоемкость. Чугунная батарея разогревается долго, но зато способна около 10 часов поддерживать температуру в помещении после какой-нибудь аварии отопительной системы (которые у нас, увы, в общественных сетях бывают нередко). Кроме того, такие батареи с успехом сглаживают суточные колебания температуры воды, не давая помещениям «выстужаться» к утру. Коррозионная стойкость чугунных батарей достаточно велика, хоть и не идеальна — но большая масса батарей и изрядная толщина стенок позволяют не беспокоиться об этом лет тридцать как минимум (если, разумеется, в изготовлении батареи не допущено брака).

В общем, сплошные плюсы. А как же минусы, особенно если мы согласны мириться с «советским» видом батарей (хотя на самом деле и это ни к чему — на рынке достаточно чугунных радиаторов вполне современного дизайна)? Главный минус — огромный вес. Смонтировать такой «агрегат» в одиночку совершенно нереально, и даже при установке вдвоем транспортировка и монтаж чреваты серьезными травмами. Кроме того, классические чугунные батареи с гладкими секциями… значительно холоднее современных, с развитой оребренной поверхностью! В это трудно поверить, но теплоотдача одной секции обыкновенного чугунного радиатора при стандартной температуре теплоносителя — всего 140 ватт, тогда как у биметаллических батарей она начинается с двухсот пятидесяти, а у популярных моделей (не самых, впрочем, дешевых) доходит и до трехсот. Таким образом, при одинаковом количестве секций чугунная батарея будет почти вдвое холоднее биметаллической.

А самая главная проблема чугунных батарей состоит в том, что из-за повышенной теплоемкости они практически несовместимы с терморегуляторами, которые приобретают все большую популярность. «Накрутить» себе комфортную температуру на автоматическом термостате не выйдет — слишком уж инерционна обратная связь.

Нередки случаи, когда прекрасную с виду чугунную батарею, установленную не так давно, приходится демонтировать, потому что она «не греет». Это происходит чаще всего там, где коммунальные службы не следят за очисткой воды в системе отопления. В отличие от современных батарей, внутри гладких, чугунная батарея имеет полости, где и скапливаются грязь и отложения, рано или поздно «забивающие» батарею если не целиком, то близко к тому. Иногда такие батареи достаточно промыть, но без демонтажа сделать это практически невозможно, а демонтаж стараются приурочить как раз к замене батарей. А чаще речь идет о твердых отложениях, не убираемых никакой мойкой и чисткой. Вот и приходится выбрасывать чугунные батареи после десяти-двадцати лет работы, хотя прослужить они могли бы все пятьдесят.

И напоследок напомним формулу, по которой считается необходимое количество секций батарей при стандартной (закрепленной в требованиях на государственном уровне) температуре теплоносителя — от 70-95 градусов для двухтрубных систем, от 80 до 105 градусов для однотрубных. Одна секция биметаллической батареи обогревает примерно 2 квадратных метра квартиры при стандартной высоте потолка (2,3-2,5 метров). Для классических чугунных батарей количество секций нужно увеличить в полтора раза. Также нужно увеличивать количество секций для наличии в квартире стен, выходящих на торец дома, и тем более — если их в комнате больше одной.

Впереди зима. Желаем вам встретить ее во всеоружии!