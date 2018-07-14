В Башкирии стало на 100 тысяч больше невыездных

В текущем году судебные приставы Башкирии вынесли более 109 тысяч постановлений о запрете на выезд за территорию РФ . Как сообщает УФССП по республике, количество невыездных граждан в настоящее время увеличилось почти на 27 тысяч человек.

Постановление может быть вынесено по разным причинам: восстановление на работе, выселение и вселение, снос самовольно возведенных строений и другие. Судебный пристав может наложить запрет на выезд из страны даже без наличия взыскания средств.

— Федеральная служба судебных приставов настоятельно рекомендует пользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы. Сервис поможет избежать неприятных сюрпризов, особенно в период отпусков, — напомнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, минимальная сумма задолженности для установки запрета на выезд составляет 10 тысяч рублей.

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