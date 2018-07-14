Роскачество предложило ужесточить требования к сырью для коньяка и пива

Роскачество предложило закрепить в ГОСТах на коньяк и пиво методики проверки соблюдения требований к сырью для производства этих напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала, из-за чего невозможно официально отличить настоящий коньяк от похожих напитков, изготовленных из другого сырья и по иной технологи», — заявила в Роскачестве.

В организации отметили, что необходимо расширить методы контроля природы происхождения спирта. Для этого нужно зафиксировать в ГОСТ «метод определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода», добавили в Роскачестве.

Кроме того, там рассказали о пробелах в законодательстве при контроле качества сырья в пивоваренной отрасли.

«По закону о регулировании алкогольной продукции частичная замена пивоваренного сырья зерном или продуктами его переработки допускается в количестве не более 20%, при этом, на данный момент отсутствует аттестованная методика контроля данного показателя», — сказали в Роскачестве.