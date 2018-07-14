Пиво и коньяк в России будут делать по новым правилам

Главная цель — определить, из какого спирта сделан коньяк. Это должен быть только виноградный спирт, но исследования Роскачества показали, что каждая третья бутылка этого напитка в России сделана из других ингредиентов. Также надо четко определить, каково реальное соотношение солода и неположенных продуктов в пиве. Все эти методики будут закреплены ГОСТом, рассказал "Российской газете" глава Роскачество Максим Протасов

В частности, он пояснил, что есть российское требование: в пиве должно быть 80 процентов солода и не более 20 процентов насоложенных продуктов, ячменя или других злаков. Аналогичные нормы содержит законодательство других стран. А методики, как посчитать долю солода, пока в России нет.

"Мы при проведении своих исследований применили международную методику, позволяющую определить качество и количество сырья по доле общего азота, и будем предлагать ее внедрять для госконтроля в России", — сказал Протасов. Когда все это станет частью ГОСТов, пиво и коньяк в России будут делать по новым правилам — строго по тем, которые заложены в госстандарте.

Роскачество, по словам Протасова, представило свыше 20 предложений по изменению технического регулирования, внедрению методик, которые необходимы для правильного контроля. Если брать промтовары, то здесь стоит рассказать детской ясельной обуви. «Помните, — говорит собеседник „РГ“, — мы выявили проблему с ней, когда техрегламент по безопасности имел абсурдные требования, изначально невыполнимые для производителя? За год Минпромторг совместно с профильным Инновационным центром текстильной и легкой промышленности разработали изменения, и сейчас поправки находятся на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии

Полностью интервью главы Роскачества Максима Протасова читайте в ближайшем номере „Российской газеты“, 16 июля 2018 года.