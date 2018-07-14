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«Дождь кончился, а нас ещё заливает»: жители Ленинского жалуются на бездействие коммунальщиков
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«Дождь кончился, а нас ещё заливает»: жители Ленинского жалуются на бездействие коммунальщиков 

74.ru 7 часов назад
Фото: 74.ru
Горожане продолжают бороться с последствиями пятничной грозы. А у жителей дома № 25 по улице Гражданской дождь так до сих пор не прекратился. Как они рассказали 74.ru, после ливня с потолков квартир на девятом этаже льется вода. Спасая ремонт и мебель, они вынуждены заставлять пол ведрами и тазами.
Жителей девятиэтажки заливает из-за прохудившейся крыши
— У нас со вчерашнего вечера с потолков течет вода — заливает квартиры и подъезд, брызги попадают на электрощиток, а коммунальщики бездействуют, — рассказала местная жительница Антонина. — Не первый год такое происходит: то стены промерзают, сейчас вот после дождя все бежит. Причем, ремонт крыши делается каждый год, а толку нет: зимой стены промерзают, а летом покрываются плесенью.
За этот дом отвечает «Управляющая компания Ленинского района». Однако по словам жильцов, сегодня, в субботу, они не работают:
— Мы звонили в аварийную службу. Сказали ждать понедельника, — жалуются жители дома.
Дождевой водой с крыши заливает щиток в подъезде
74.ru обратился за разъяснениями в аварийную службу. Ответивший на звонок дежурный рассказал, что по этому адресу выезд совершался уже два раза: вчера вечером и сегодня утром.
— После вчерашнего ливня подобных заявок много. Все их мы стараемся отрабатывать максимально оперативно. По адресу: Гражданская, 25 специалисты уже были — вчера вечером и сегодня, — заверила девушка. — Там уже не топит.
Сами же хозяева «дождливых» квартир утверждают — с потолка капает до сих пор.
Вчерашний ливень стал настоящим бедствием для горожан: дороги затопило, на нескольких крупных перекрестках отключились светофоры, а подземные пешеходные переходы превратились в бассейны. Как южноуральцы переживали непогоду — читайте в материале «Челябинск ушёл под воду: город накрыл ливень с молниями и громом».
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