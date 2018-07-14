«Дождь кончился, а нас ещё заливает»: жители Ленинского жалуются на бездействие коммунальщиков

Горожане продолжают бороться с последствиями пятничной грозы. А у жителей дома № 25 по улице Гражданской дождь так до сих пор не прекратился. Как они рассказали 74.ru, после ливня с потолков квартир на девятом этаже льется вода. Спасая ремонт и мебель, они вынуждены заставлять пол ведрами и тазами.

Жителей девятиэтажки заливает из-за прохудившейся крыши

— У нас со вчерашнего вечера с потолков течет вода — заливает квартиры и подъезд, брызги попадают на электрощиток, а коммунальщики бездействуют, — рассказала местная жительница Антонина. — Не первый год такое происходит: то стены промерзают, сейчас вот после дождя все бежит. Причем, ремонт крыши делается каждый год, а толку нет: зимой стены промерзают, а летом покрываются плесенью.

За этот дом отвечает «Управляющая компания Ленинского района». Однако по словам жильцов, сегодня, в субботу, они не работают:

— Мы звонили в аварийную службу. Сказали ждать понедельника, — жалуются жители дома.

Дождевой водой с крыши заливает щиток в подъезде

74.ru обратился за разъяснениями в аварийную службу. Ответивший на звонок дежурный рассказал, что по этому адресу выезд совершался уже два раза: вчера вечером и сегодня утром.

— После вчерашнего ливня подобных заявок много. Все их мы стараемся отрабатывать максимально оперативно. По адресу: Гражданская, 25 специалисты уже были — вчера вечером и сегодня, — заверила девушка. — Там уже не топит.

Сами же хозяева «дождливых» квартир утверждают — с потолка капает до сих пор.