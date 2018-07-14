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В Приморье активизировались телефонные лже-прокуроры
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В Приморье активизировались телефонные лже-прокуроры 

Prim.News 7 часов назад
Их звонки зафиксировали в Большом Камне.
На территории Приморского края продолжают фиксироваться случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры края и просят перечислить деньги, а также приобрести дорогостоящие подарки. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Так, неизвестные звонят представителям коммерческих компаний, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г. Большой Камень, и, представляясь работниками прокуратуры, просят приехать для решения вопросов по проводимым проверкам, а также приобрести дорогостоящие подарки.
Прокуратура края официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры края с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников.
Все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или передаче материальных ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников являются незаконными. Поэтому при поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников.
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