Особняк с телами самоубийц обнаружили в Токио

Японские полицейские расследуют дело о массовом самоубийстве в Токио. Они нашли особняк с трупами, об этом сообщило издание Kyodo News.

По данным издания, трагедия произошла в одной из частных резиденцией в районе Эдогава на востоке Токио. Полицейские нашли там пять трупов: одного мужчину, троих женщин и еще одно тело, которое пока не удалось идентифицировать. Останки были сильно обезображены.

Причина смерти не называется, но в полиции отметили некоторые детали. Дверь особняка была закрыта изнутри, окна заклеены непрозрачной пленкой, а в камине горел огонь.

Сейчас правоохранители разыскивают владельца поместья. Он пропал без вести. А перед этим оставил в одной из соцсетей странное сообщение. Написал, что намерен уйти из жизни вместе с неким клубом единомышленников.

Ранее стало известно о смерти матери троих детей из Британии, которая решила покончить с собой после крупной ссоры с бойфрендом.