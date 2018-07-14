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Особняк с телами самоубийц обнаружили в Токио
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Особняк с телами самоубийц обнаружили в Токио 

360tv.ru 7 часов назад
Японские полицейские расследуют дело о массовом самоубийстве в Токио. Они нашли особняк с трупами, об этом сообщило издание Kyodo News.
По данным издания, трагедия произошла в одной из частных резиденцией в районе Эдогава на востоке Токио. Полицейские нашли там пять трупов: одного мужчину, троих женщин и еще одно тело, которое пока не удалось идентифицировать. Останки были сильно обезображены.
Причина смерти не называется, но в полиции отметили некоторые детали. Дверь особняка была закрыта изнутри, окна заклеены непрозрачной пленкой, а в камине горел огонь.
Сейчас правоохранители разыскивают владельца поместья. Он пропал без вести. А перед этим оставил в одной из соцсетей странное сообщение. Написал, что намерен уйти из жизни вместе с неким клубом единомышленников.
Ранее стало известно о смерти матери троих детей из Британии, которая решила покончить с собой после крупной ссоры с бойфрендом.
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