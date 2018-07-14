Ещё
В Забайкальском крае ракетчики ВВО провели радиотренировку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

В Забайкальском крае ракетчики ВВО провели радиотренировку 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части занятия расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали задачи по организации и выходу в связь, организации передачи данных между командным пунктом и боевыми позициями.
В Забайкальском крае с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО) состоялась радиотренировка с целью совершенствования системы управления.
В ходе практической части занятия расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали задачи по организации и выходу в связь, организации передачи данных между командным пунктом и боевыми позициями.
Особое внимание было уделено выполнению задач по передаче координат целей для проведения учебного (электронного) ракетного удара по закрытым каналам связи, в условиях постановки условным противником активных радиопомех.
Кроме того, были отработаны задачи по организации взаимодействия подразделений при совершении марша и организации охраны и обороны пусковых установок.
ТК «Звезда»: последние новости
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа ВВС Израиля атаковали сектор Газа: видео ракетных ударов В Липецке пройдет масштабный праздник с участием четырех авиационных групп высшего пилотажа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент84
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела84
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю62
Волочковой бросили вызов21
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной48
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение