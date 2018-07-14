В Забайкальском крае ракетчики ВВО провели радиотренировку

В ходе практической части занятия расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали задачи по организации и выходу в связь, организации передачи данных между командным пунктом и боевыми позициями.

Забайкальском крае с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО) состоялась радиотренировка с целью совершенствования системы управления.

В ходе практической части занятия расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали задачи по организации и выходу в связь, организации передачи данных между командным пунктом и боевыми позициями.

Особое внимание было уделено выполнению задач по передаче координат целей для проведения учебного (электронного) ракетного удара по закрытым каналам связи, в условиях постановки условным противником активных радиопомех.

Кроме того, были отработаны задачи по организации взаимодействия подразделений при совершении марша и организации охраны и обороны пусковых установок.