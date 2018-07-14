Ещё
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части мероприятия экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и КА-52 провели воздушную разведку в обозначенной зоне, выполнили полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятия экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и КА-52 «Аллигатор» провели воздушную разведку в обозначенной зоне, особенностью ведения поисковых мероприятий стало выполнение полетов на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Кроме того, были отработаны действия экипажей вертолетов Ми-8АМТШ по обнаружению условных диверсионно-разведывательных групп и заходу на цель, в свою очередь летчики ударных вертолетов КА-52 отработали парные летно-тактические задачи в сложных метеоусловиях.
Особое внимание было уделено выполнению различных фигур сложного пилотажа, имитирующих уход от наземных огневых средств поражения «противника».
ТК «Звезда»: последние новости
В казахской степи упали обломки «НЛО» ВВС Израиля атаковали сектор Газа: видео ракетных ударов С секретами оперативного искусства слушатели Военной академии Генерального штаба знакомятся на Бородинском поле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент84
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела84
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю62
Волочковой бросили вызов21
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной48
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение