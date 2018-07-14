Составлен рейтинг самых необычных достопримечательностей Франции

МОСКВА , 14 июл — РИА Новости . Сегодня во Франции — национальный праздник, день взятия Бастилии — тюрьмы, взятой штурмом в 1789 году во время Великой французской революции, а впоследствии разрушенной. Сейчас посещение одноименной площади — такая же часть туристической программы для гостей города, как прогулка к Эйфелевой башне или Лувру. Но во Франции еще много достопримечательностей, не так хорошо знакомых туристам. Их рейтинг — в материале РИА Новости.

1. Идеальный дворец почтальона Шеваля

Идеальный дворец Шеваля, Рона-Альпы, Франция

Этот дворец XIX века называют самым потрясающим памятником наивной архитектуры, созданной самоучками. Почтальон Фердинан Шеваль в течение 33 лет в свободное от работы время строил дворец из камней, которые находил, разнося корреспонденцию.

2. Античный театр в Оранже

Античный театр Оранжа во Франции

Это строение I века до нашей эры считается одним из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских театров. Местное предание гласит, что когда-то Людовик XIV назвал его стену «самой красивой в королевстве».

3. Мон-Сен-Мишель, Нормандия

Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции

Архитектурный комплекс, состоящий из средневекового аббатства и крохотной коммуны у его стен, расположен на небольшом скалистом острове у северо-западного побережья Франции. По преданию, построить здесь церковь хотел Архангел Михаил, но местные жители решились на это не сразу — их останавливали мощные приливы, превращающие территорию в неприступный остров. Сейчас Мон-Сен-Мишель с материком соединяет дамба.

4. Город Альби, Окситания

Город Альби на юге Франции

Исторический квартал города Альби на юго-западе Франции признан памятником Всемирного наследия Юнеско. Он включает готический собор Святой Сесилии, строительство которого началось еще в XIII веке, церковь Сен-Сальви и резиденцию епископов. В честь этого места получил название Альбигойский крестовый поход того же XIII века, предпринятый Римской католической церковью против части населения в Лангедоке, исповедующей катаризм.

5. Акведук Пон-дю-Гар Древнеримский акведук Пон-дю-Гар во французском департаменте Гар Еще в списке наследия древнеримской империи — акведук Пон-дю-Гар — самый высокий из сохранившихся. Построенный в I век, он был частью водопровода, который вел из Юзеса в Ним. Это место привлекает не только туристов и археологов, но и архитекторов: расчеты показали, что только одна из шести опор этого гигантского сооружения — несущая.

6. Форт Ла-Латт, Бретань

Форт Ла-Латт во Франции

В 120 километрах от Мон-Сен— Мишель находится форт Ла-Латт, построенный в XIV веке и укрепленный бастионами в XVIII. Это — одна из самых живописных крепостей Бретани — полуострова между Ла-Маншем и Бискайским заливом Атлантики.

7. Пропасть Падирак

Пропасть Падирак во Франции

С провалом правильно круглой формы диаметром в 35 метров и глубиной более ста, связано множество легенд. Одна из них гласит, что пропасть создал сатана, и что это — ворота в ад. На самом деле Падирак — типичная карстовая воронка, образовавшаяся благодаря действию подземных вод. Сейчас попасть на ее дно может каждый желающий по специальной лестнице.

8. Пещеры Шоранш

Туристы в пещере Шоранш во Франции

Пещеры Шоранш на юге страны — одна из самых известных достопримечательностей природного парка Веркор. Туристы приезжают сюда за возможностью увидеть сталактиты длиной до трех метров и прокатиться на лодке по подземной реке, уровень которой зависит от сезона и способен изменить внутренний ландшафт пещеры до неузнаваемости.

9. Сады Этрета

Сады Этрета в Нормандии

Сады, расположенные в Нормандии, — слияние ландшафтной архитектуры и современного искусства. И так было с самого начала: первое дерево больше ста лет назад на отдом из утесов Этрета посадила французская актриса, вдохновленная картинами Клода Моне.

10. Региональный парк Маре Пуатвен

Зеленая Венеция во Франции

Эту местность с густой сетью дамб и каналов, площадь которой превышает сотню футбольных полей, часто называют «Зеленой Венецией». Здесь можно покататься на лодке-плоскодонке, но обязательно с гребцом или картой — система очень запутанная, легко потеряться.