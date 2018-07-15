Ещё
В аэропорту Уфы сняли с рейса пьяных дебоширов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Уфы сняли с рейса пьяных дебоширов 

Пятый канал 26 минут назад
Фото: Пятый канал
В аэропорту Уфы пассажиры были отстранены от полета из-за неадекватного поведения. Перед посадкой на рейс компания, в которой находился несовершеннолетний ребенок, злоупотребила алкоголем в кафе аэропорта. Командир самолета S7 отказался обслуживать дебоширов.
После того, как хулиганов вывели из самолета, их передали в руки сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, а также решает дальнейшую судьбу нарушителей порядка.
Ранее Пятый канал сообщал, что авиакомпании получили право не пускать дебоширов в самолет.
Пятый канал: последние новости
Егора Крида поздравили необычным тортом — фото подарка Регина Тодоренко прокомментировала слухи о романе с Топаловым из Smash! Тверк-танцовщица из Новосибирска рассказала, как совмещает танцы с материнством
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник284
Украинец умер после драки с россиянином в Турции101
«Будут воровать в два раза больше»437
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram2
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ251
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение