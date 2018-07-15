В аэропорту Уфы сняли с рейса пьяных дебоширов

В аэропорту Уфы пассажиры были отстранены от полета из-за неадекватного поведения. Перед посадкой на рейс компания, в которой находился несовершеннолетний ребенок, злоупотребила алкоголем в кафе аэропорта. Командир самолета S7 отказался обслуживать дебоширов.

После того, как хулиганов вывели из самолета, их передали в руки сотрудников правоохранительных органов . Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, а также решает дальнейшую судьбу нарушителей порядка.

Ранее Пятый канал сообщал, что авиакомпании получили право не пускать дебоширов в самолет.