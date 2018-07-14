Стас Барецкий считает, что Шнуров и Матильда могут воссоединиться

Расставание Сергея Шнурова с женой Матильдой каждый день обрастает новыми подробностями. При этом что или кто послужил причиной развода, точно никто не знает. Близкий друг музыканта Стас Барецкий , который не один год проработал в «Ленинграде», не исключает возможности воссоединения с Матильдой.

«Акиньшина терпела алкогольные закидоны»

— Мы со Шнуром периодически созваниваемся, — говорит Стас. — Я уверен: с переживаниями после развода он обязательно справится. Шнур — суперзвезда, вокруг него много девушек, которые помогут ему забыться. Да и, в конце концов, время лечит. Сейчас ему нужно много работать — это его отвлечет. Хотя я, если честно, на его месте пустился бы во все тяжкие.

— Вы как-то сказали, что их развод может оказаться уткой. До сих пор так считаете?

— Зная Шнура, я не исключаю возможности такого вброса с его стороны. Слишком крепкая пара была — они же с Матильдой практически не расставались. Но в чужой семье свои вершки-корешки, как говорится. Я надеюсь, что скоро их будет ждать яхта, совместная фотография, поцелуйчики и надписи: «Мы помирились, у нас все хорошо!» А вдогонку и новая песня про любовь до гроба. Шнура до конца знать нельзя — даже тот, кто с ним живет, не понимает, какой выкидон он сделает в следующий раз.

— Как вы считаете, что их связывало с Матильдой?

— Только любовь. Я с Матильдой, кстати, общался не особо тесно. Вот с Акиньшиной мы были более близки. Я у Шнура тогда недели полторы или две даже прожил. Мы там такое устраивали в плане алкогольных закидонов, что вы даже представить себе не можете. Оксана все это терпела, ничего не говорила. Сейчас, конечно, все изменилось. Когда появилась Матильда, у нас со Шнуром был даже небольшой разлад.

— Из-за чего?

— Я ему тогда сказал: «Серега, а как же Акиньшина?» Он на меня немножко даже обиделся и говорит: «А я ее, в смысле Матильду, люблю». Хорошая у них пара была на самом деле. Восемь лет протянули, вполне достойно по нашим меркам. У нас семьи разбегаются и через два года, и через три. По теории, кстати, любовь проходит через пять лет. Но мне об этом думать не стоит: я не настолько популярен у женщин, как Шнур.

Стас Барецкий // фото: Global Look Press

«Свой дар Шнур получил свыше!»

— Как думаете, чем он их так заводит? Многие из них готовы на все, лишь бы он обратил на них внимание!

— Серега — очень обаятельный мужик. Я, как человек, который наблюдает за ним уже много лет, могу сказать: таких людей очень мало. Что бы он ни сделал — даже пусть пьяным будет валяться на лавочке, — девки по нему все равно сохнуть будут. У Шнура в этом плане дар свыше. Таким обаянием обладает еще один персонаж — Дима Нагиев. Но тот свое наработал, а Шнур получил сверху. Он в поте лица особо не трудился. Лёха Панин, кстати, тоже обладал таким природным обаянием в свое время…

— Вас, наверное, сейчас активно просят познакомить со Шнуром?

— Да, девчонки сейчас оживились. Откуда достают мой телефон, не знаю. Каждый день звонят: «Познакомь со Шнуром, мы заменим ему Матильду!» Женщины — они же меркантильные. Им надо получить все, но при этом ничего не вкладывать. Но я их не осуждаю за это. У них природа такая — нужно себя обезопасить. Я думаю, что после Матильды у него долго еще никто не появится. Посудите сами, зачем ему влезать в долгие отношения с кем-то. Сейчас идет волна популярности — девок вокруг много, какой смысл с кем-то завязывать серьезные отношения? Для чего?

— То есть вы считаете, что сейчас ему нужен лишь легкий, ни к чему не обязывающий секс?

— По большому счету да. А чего стесняться? Он это заслужил. Шнур имеет право пользоваться своей популярностью, как считает нужным. Когда молодой человек берет гитару в руки, он мечтает о том, чтобы добиться того, что сейчас происходит со Шнуром. Да, он человек неоднозначный, сложный. Он может выкинуть такое, что все [удивятся] даже больше, чем американцы от наших ракет. Каким будет его следующий шаг, сказать не может никто.