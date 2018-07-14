Петербуржцы стали экономить на аптеках

Падение доходов горожан привело к тому, что петербуржцы стали экономить на лекарствах, сообщает Фонтанка.Ру

По данным издания, изучившего годовой отчет АО «Петербургские аптеки», владельцем которых является городской комитет имущественных отношений, последние 3 года городской аптечный рынок демонстрирует отрицательные темпы роста.

В частности, сеть «Петербургские аптеки», которая в прошлом году заработала 70 миллионов рублей, в этом году достигла прибыли лишь 9 миллионов. Потеря почти 90% прибыли связана с тем, что люди перестали тратить деньги на дорогостоящие лекарственные препараты и БАДЫ с элитными косметическими средствами. Они приходят в аптеки только в экстренных случаях, чтобы купить лекарства. Из перечня предлагаемых таблеток, выбирают самые дешевые.