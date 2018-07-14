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Петербуржцы стали экономить на аптеках
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Петербуржцы стали экономить на аптеках 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Падение доходов горожан привело к тому, что петербуржцы стали экономить на лекарствах, сообщает Фонтанка.Ру.
По данным издания, изучившего годовой отчет АО «Петербургские аптеки», владельцем которых является городской комитет имущественных отношений, последние 3 года городской аптечный рынок демонстрирует отрицательные темпы роста.
В частности, сеть «Петербургские аптеки», которая в прошлом году заработала 70 миллионов рублей, в этом году достигла прибыли лишь 9 миллионов. Потеря почти 90% прибыли связана с тем, что люди перестали тратить деньги на дорогостоящие лекарственные препараты и БАДЫ с элитными косметическими средствами. Они приходят в аптеки только в экстренных случаях, чтобы купить лекарства. Из перечня предлагаемых таблеток, выбирают самые дешевые.
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