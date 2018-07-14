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Россия не вторгнется ни в одну из стран НАТО, заявил экс-премьер Польши
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Россия не вторгнется ни в одну из стран НАТО, заявил экс-премьер Польши 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 14 июл — РИА Новости. Польские опасения российской военной агрессии лишены смысла, считает экс-премьер-министр республики Лешек Миллер.
В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
"Я считаю, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО. Ни одной из стран НАТО не угрожает никакая российская агрессия потому, что агрессия в отношении хотя бы Литвы. Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну, то есть уничтожение всего мира. Никто на это не пойдет — ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", — заявил Миллер в интервью РИА Новости.
Он также считает, что нет «ни одного повода», который Россия могла бы использовать для вторжения в Польшу. «Между Польшей и Россией нет никаких территориальных споров. В Польше нет никакого российского меньшинства, которому Россия хотела бы помочь. В Польше нет ничего, если речь идет о природных ресурсах, чего нет в России. И зачем Россия напала бы на Польшу?» — сказал собеседник агентства.
"Но такая аллюзия или иллюзия, что так может случиться, конечно, присутствует в польской публицистике и в польской политике. Вот оттуда и все действия по усилению восточного фланга НАТО. Пожалуйста. Если это поможет добавить уверенности в том, что Польше будет безопаснее, что НАТО будет безопаснее, то нет проблем", — заключил Миллер.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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