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Экс-премьер Польши рассказал о состоянии отношений с Россией
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Экс-премьер Польши рассказал о состоянии отношений с Россией 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 14 июл — РИА Новости. Начать налаживать отношения Москвы и Варшавы не удастся без импульса на наивысшем уровне, заявил РИА Новости экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.
Отметив, что польско-российские отношения на государственном уровне заморожены, он заявил, что «не видно никаких симптомов» изменения ситуации.
"Ситуация очень нехорошая. Последнее мероприятие, которое должно было быть организовано несколько лет назад — год российской культуры в Польше и год польской культуры в России, — не состоялось. То есть можно сказать, что отношения оказались в замороженном состоянии", — посетовал Миллер.
"Без какого-то импульса на наивысшем уровне, как в Польше, так и в России, ничего не изменится, потому что основой польской политики является русофобия. Русофобия является как бы официальной государственной доктриной, и в связи с этим отношения находятся на очень низком уровне", — добавил он.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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