Экс-премьер Польши рассказал о состоянии отношений с Россией

Отметив, что польско-российские отношения на государственном уровне заморожены, он заявил, что «не видно никаких симптомов» изменения ситуации.

"Ситуация очень нехорошая. Последнее мероприятие, которое должно было быть организовано несколько лет назад — год российской культуры в Польше и год польской культуры в России , — не состоялось. То есть можно сказать, что отношения оказались в замороженном состоянии", — посетовал Миллер.

"Без какого-то импульса на наивысшем уровне, как в Польше, так и в России, ничего не изменится, потому что основой польской политики является русофобия. Русофобия является как бы официальной государственной доктриной, и в связи с этим отношения находятся на очень низком уровне", — добавил он.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.