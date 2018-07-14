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Ян Цзечи выступил на церемонии открытия 7-го Всемирного форума мира
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Ян Цзечи выступил на церемонии открытия 7-го Всемирного форума мира 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Пекин, 14 июля /Синьхуа/ — В субботу в университете Цинхуа в Пекине под девизом «Формирование сообщества безопасности: равенство, беспристрастность, справедливость» открылся 7-й Всемирный форум мира. На его открытии выступил член Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Под руководством дипломатических идей Си Цзиньпина Китай готов всегда быть строителем мира на планете, вносить свой вклад в глобальное развитие и быть защитником международного порядка, отметил Ян Цзечи.
По его словам, в настоящее время все страны должны решать международные проблемы в области безопасности на основе принципов равноправия и взаимодоверия, сотрудничества и общего выигрыша, беспристрастности и справедливости, реформ и инноваций, а также устойчивого развития.
Китай готов прилагать совместные с другими странами мира усилия к строительству мира, где царит прочный мир и всеобщая безопасность, продвижению формирования сообщества единой судьбы человечества с целью внести еще больший вклад в содействие делу мира человечества, подчеркнул Ян Цзечи. -0-
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