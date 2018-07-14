Жители Чебоксар обсудили концепцию развития Московской набережной

Обсуждение организовала администрация города вместе с архитектурной школой МАРШ лаб. А с жителями столицы встретились ведущие эксперты страны в области общественных пространств. Они оценили существующую ситуацию, совместно выработали и согласовали подходы к работе. Вел открытый разговор куратор проектов МАРШ лаб Филипп Якобчук.

Проект благоустройства была придуман во время воркшопа «МАРШ по набережной» весной этого года. Это же мероприятие посвятили части территории от монастыря до первого пляжа — очень важной с исторической точки зрения.

— Концепция — не тот документ, по которому можно строить. Ее еще необходимо привязать к месту, ландшафту, конкретизировать места, — заявил главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин. — Кроме того у Московской набережной есть особенности — это сооружения инженерной защиты. Появляются новые объекты — сейчас строится ливневая канализация и резервуары для накапливания воды с последующей очисткой и сбросом в Волгу. При воплощении концепции нужно учесть и эти вопросы, поэтому появилась необходимость сопровождать реализацию этой концепции специалистами МАРШ.

По словам заместителя главы администрации города по социальным вопросам Аллы Салаевой, одной из главных целей семинара стал поиск туристической точки притяжения.

— Мы не можем по культурной ценности конкурировать с Санкт-Петербургом , по здоровью — с курортами Краснодарского края Анапы , сравниться с Байкалом или горнолыжными курортом. Но у нас есть своя сильная сторона — большая Волга. У Чебоксар выгодное географическое положение — мы в центре великой русской реки и к нам легко по ней добраться по маршрутам речного круизного туризма. От нас можно узнать и соседние города: Казань Йошкар-Олу , Нижний Новгород, — подчеркнула Салаева.

Она также призвала учесть все возможные риски и отметила необходимость разработки техзадания по Московской набережной с учетом всех пожеланий горожан и представителей общественности.

— Открытое обсуждение — это позиция руководителя администрации Алексея Ладыкова . Им были подержаны программы, по которым идет реконструкция, для которой выделены средства Ростуризмом при поддержке правительства республики, — сказала замглавы городской администрации.

Руководитель бюро Рождественка и Школы реставрации Наринэ Тютчева обратила внимание на то, что набережная является своеобразной границей города и природы. Роль исторического элемента, по ее словам, мог бы выполнить музей под открытым небом.

— Стоит также помнить, что городская среда складывается из различных элементов. Поэтому, выбирая материал, надо учесть, что свойственно культуре республики, городу, — дополнила эксперт.

В семинаре также приняли участие ведущие российские специалисты, в числе которых ландшафтный инженер, культуролог, эксперты по музейным пространствам и главный дендролог московского парка Зарядье. Они подчеркнули, что на Московской набережной необходимо создать пространство, комфортное для жителей города и интересное туристам.

Они также затронули важность сохранения баланса исторического наследия и новых элементов, улучшения транспортной доступности.

Озвученные на семинаре рекомендации станут основой проекта реконструкции важнейшей городской территории.

Справка «РГ»

После двух этапов реконструкции Московская набережная стала одной из главных достопримечательностей Чебоксар. Здесь обустроили велодорожки, сервис, прокат, пляж. Территория стала излюбленным местом отдыха, оформленным по современным стандартам благоустройства. Полностью обновление набережной планируется завершить в 2018 году.