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Более 7 километров теплосетей заменят в Королеве до 15 сентября
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Более 7 километров теплосетей заменят в Королеве до 15 сентября 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В подмосковном Королеве планируют заменить более 7 километров теплосетей, работы проведут в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до 15 сентября, сообщает РИАМО.
Замена старых коммуникаций тепловых сетей проходит одновременно более чем на 20 участках.
"Всего в этом году будет проведен капитальный ремонт более 7 километров тепловых сетей. Завершить ремонтные работы планируется до 15 сентября. Для обеспечения теплоснабжением центральной части города проводятся работы по строительству новой теплосети на Октябрьском бульваре. Взамен изношенных труб диаметром 125 миллиметров, прокладывается трубопровод диаметром 300 миллиметров в пенополиуретановой изоляции", — сообщается на сайте городского координационного совета.
Выполнено около 70% работ, смонтировано порядка 340 метров новых труб.
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