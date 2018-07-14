Ярославль присоединился к всероссийской акции против повышения пенсионного возраста

Ярославле уже прошло несколько митингов против повышения пенсионного возраста

В субботу, 28 июля, в Москве и ряде других российских городов пройдут митинги против увеличения пенсионного возраста. Ярославль присоединился к масштабной акции протеста.

— Мы поедем в Москву и тоже примем участие в митинге, — рассказал глава ярославского обкома партии КПРФ Александр Воробьёв . — А в Ярославле мы лучше проведём митинг в четверг после работы — больше народу соберётся.

Митинг коммунисты уже согласовали. Он состоится 26 июля в 18:30 в парке на площади Мира — в сквере на пересечении улицы Свободы, Городского вала и проспекта Ленина.

Организаторы митинга планируют поставить в сквере открытый микрофон, где каждый желающий сможет высказаться по теме протеста.

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