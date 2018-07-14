В Кесовогорском и Старицком районах отремонтируют дороги

На участках дорог " Бежецк — Кесова Гора — Кашин " и " Старица — Степурино — Сидорово" общей протяжённостью более 22 километров в этом году заменят асфальтовое покрытие. Ремонт дорог регионального значения стал одной из тем на личном приёме граждан, который 13 июля провёл Губернатор Игорь Руденя

Общая длина участка ремонта — более 17 км, в том числе 8 км в Бежецком районе и 9,4 км в Кесовогорском районе. Проведены торги, заключён контракт с подрядной организацией ООО «ЛВ-Сервис».

Предусмотрено фрезерование старого покрытия дороги, устройство выравнивающего и верхнего слоёв нового асфальта, укрепление обочин и нанесение разметки.

Что касается дороги «Старица — Степурино — Сидорово», которая соединяет Степурино с районным центром и Московской областью , она будет отремонтирована тоже. В этом году будет сделан участок в 5 км, остальное запланировано на следующий год.