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В Кесовогорском и Старицком районах отремонтируют дороги
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В Кесовогорском и Старицком районах отремонтируют дороги 

tvernews.ru 8 часов назад
На участках дорог "Бежецк — Кесова Гора — Кашин" и "Старица — Степурино — Сидорово" общей протяжённостью более 22 километров в этом году заменят асфальтовое покрытие. Ремонт дорог регионального значения стал одной из тем на личном приёме граждан, который 13 июля провёл Губернатор Игорь Руденя.
Общая длина участка ремонта — более 17 км, в том числе 8 км в Бежецком районе и 9,4 км в Кесовогорском районе. Проведены торги, заключён контракт с подрядной организацией ООО «ЛВ-Сервис».
Предусмотрено фрезерование старого покрытия дороги, устройство выравнивающего и верхнего слоёв нового асфальта, укрепление обочин и нанесение разметки.
Что касается дороги «Старица — Степурино — Сидорово», которая соединяет Степурино с районным центром и Московской областью, она будет отремонтирована тоже. В этом году будет сделан участок в 5 км, остальное запланировано на следующий год.
Всего в 2018 году в Тверской области отремонтируют 54 объекта региональных и межмуниципальных дорог общей протяжённостью свыше 300 км, а также 187 объектов муниципальной дорожной сети протяжённостью около 130 км. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых объектах. На поддержку муниципалитетов направляется почти четверть расходов регионального дорожного фонда — более 1,5 млрд рублей. Ещё свыше 320 млн рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
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