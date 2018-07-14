Нижегородские почтовики отмечают профессиональный праздник

фото предоставлено пресс-службой Почты РоссииНижегородские почтовики отмечают профессиональный праздникВ Нижегородском Доме актера состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской почты, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Свой профессиональный праздник отмечают более 8,5 тысяч нижегородских почтовиков.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Правительства региона, руководство предприятия, партнеры и клиенты. Заслуженные награды вручены сотрудникам почты, добившимся особых успехов в работе. Это почтальоны и операторы, водители и сортировщики, начальники почтамтов и подразделений. Всего в этом году награждены 80 почтовиков

Накануне праздника в филиале подвели предварительные итоги работы за первую половину 2018 года. С начала года почтовики Нижегородского региона обработали 38 млн писем, более 1 млн 300 тысяч посылок и мелких пакетов, приняли от населения почти 10 млн платежей и более 650 тысяч почтовых переводов, доставили населению порядка 7 млн экземпляров подписных изданий и осуществили почти 45 млн выплат пенсий и пособий.

Продолжается совершенствование производства, технологических процессов и инфраструктуры филиала. Действующие отделения обновляются, открываются новые отделения мини-формата в шаговой доступности, в торговых центрах. За последний год в регионе открылись шесть почтовых отделений нового формата, оснащенных самой современной техникой, содержащих в себе как традиционные, так и инновационные услуги; до конца года в регионе будет уже 15 таких отделений. Продолжается реализация проекта «Доступная среда», на сегодняшний день 98 отделений оборудованы всем необходимым для маломобильных групп населения оборудованием, во всех остальных отделениях действует бесплатная услуга: обслуживание инвалидов на дому. Для обслуживания на дому введена и услуга — оплата с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Такими терминалами для приема платежей от населения на дому и в офисе оснащены уже 400 нижегородских почтальонов.

Обновляется автопарк филиала. За минувшие 2 года в Нижегородскую область поступило 232 новых машины, в том числе крупнотоннажные автомобили японской марки HINO, Форд Транзит, ГАЗон NEXT City и ГАЗ.

Среди услуг максимально востребованных нашими клиентами услуг на сегодняшний день являются Центры выдачи и приема посылок (ЦВПП), эти отделения специализируется исключительно на отправлениях с товарными вложениями. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок. На сегодняшний день в регионе открыто 10 таких отделений.

В Нижегородском филиале внедряются новые услуги, одна из последних таких услуг: получение почты по электронной подписи. Нижегородский филиал Почты России стал одним из пилотных регионов, где заработала эта услуга. За первый месяц ее работы электронную подпись оформили уже 16 тысяч нижегородцев.

Продолжается работа над оптимизацией почтовой логистики и повышением качества оказания услуг почтовой связи. В конце 2017 года нижегородский магистральный сортировочный центр переехал на новые площади, позволяющие оптимизировать процесс сортировки почтовых отправлений.

«На Почте России трудятся настоящие энтузиасты своего дела. В век компьютерных технологий почта выполняет важную социальную миссию — является надежным, проверенным временем, доступным средством общения людей, передающим через расстояния теплоту сердец. Все сегодняшние достижения предприятия — плод кропотливого и ответственного, слаженного и добросовестного труда почтового коллектива. Для большинства из них работа на почте — это настоящее призвание, дело жизни, которому они без остатка отдают свои силы, знания и умения», — отмечает директор Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов

Сегодня в филиале трудятся более 8500 человек, в том числе 4 500 операторов и почтальонов. Более 1 000 почтовых отделений расположены в городах, селах и даже в самых отдаленных территориях региона. Протяжённость почтовых маршрутов филиала составляет более 58 тысяч км. Автопарк филиала насчитывает 530 автомобилей. Каждый день почтовый транспорт Нижегородского УФПС преодолевает в среднем 42 тысячи км.