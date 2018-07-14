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Приоритетом нового сезона проекта «Бизнес-класс» стали технологии
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Приоритетом нового сезона проекта «Бизнес-класс» стали технологии 

ProOren 8 часов назад
Фото: ProOren
Съемки третьего сезона проекта «Бизнес-класс» завершены. Организаторы рассказали о главных фишках 2018 года.
В очередном сезоне приоритет отдали бизнес-проектам, связанным с высокими технологиями. Каждый четвертый участник строил свои идеи на разработке программного обеспечения и IT-систем. Организаторам больше всего запомнились мобильные приложения, нейронные сети и спутниковая навигация.
Среди участников, кроме молодых бизнесменов из областного центра, отмечены жители Орска, Новотроицка, Бузулука и Бугуруслана. Выяснилось, что не все они — новички. Есть уже работающие производства, которым нужны инвестиции для развития, но в первую очередь внимание зрителем приковано к старт-апам — именно хороший рывок новичка обычно вдохновляет сторонних наблюдателей к созданию уже своего собственного проекта.
Напомним, по окончании съемочного дня команда-лидер получает бонусные баллы. Их итоговое количество и решает, кому отправится главный приз — 10 млн рублей. Далее в течение трех месяцев после завершения шоу победитель и опытные бизнесмены региона будут вместе работать над заявленным проектом.
К настоящему моменту из 36 проектов допущены 11. Отметим, что зрители могут влиять на состав финалистов, участвую в голосовании. Все подробности можно узнать на официальном сайте бизнес-класс.tv.
Финал «Бизнес-класса» пройдет в рамках Международного экономического форума «Оренбуржье — сердце Евразии».
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