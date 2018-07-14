Река у Саратова покрылась синими выделениями

Вода с непонятной субстанцией напугала жителей Саратовского района. Пользователь Елена Иноходова сообщила в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте», что река Латрык у берега покрыта «непонятными синими выделениями».

При этом жительница Саратовской области опубликовала шокирующие фотографии, на которых, действительно, видна странная синь.

Саратовец Евгений Брежнев сообщил, что, по его мнению, вода попросту зацвела. На фото сине-зелёные водоросли. По-научному цианобактерии. Причем, очень опасные. «Желательно убрать, иначе погибнет рыба. Воду набирать из водоёма не рекомендую», — советует знаток.

Напомним, 65-километровая река Латрык протекает по Саратовскому и Лысогорскому районам. Устье реки находится в 29 км по правому берегу реки Карамыш.

Фото: соцсети