Бэмби» из Серпухова. Двухмесячный олененок поселился в парке «Дракино»

Конюх из Серпуховского района Курбон Шарифхон спас двухмесячного олененка в лесу и приютил в парке «Дракино», сообщил корреспондент «360».

Работник парка «Дракино» наткнулся на новорожденного в лесу, когда шел за ягодами. Найдёныша равно приютили и назвали Бэмби — в честь главного героя мультфильма.

Я не согласен, чтобы другой зоопарк за ним следил, потому что я его люблю, два месяца с ним Курбон ШарифхонГлавный конюх

Курбон Шарифхон быстро поднял Бэмби на копытца. Восемь лет назад он приехал из Таджикистана и устроился работать конюхом, тогда же и спас тонущего Шарика, своего первого приемыша. Пёс уже успел подружиться с Бэмби. Курбон даже не помнит, сколько всего воспитал животных. Он рассказал, что вместе с коллегами опекает около полусотни отказников, в том числе еноты, лисы, кролики, лось, волчица и даже верблюд Кеша, которого привезли из Казахстана

«Люди начали к нам обращаться. Многие заводят зверей и не знают, как за ними ухаживать — это не кошки и не собаки», — отметила гендиректор парка «Дракино» Ольга Казакова

К малышу Бэмби уже прикоснулась рука человека, потому в природе он просто не выживет. Сейчас он отзывается только на голос Курбона, который ухаживать за олененком никому не доверяет. Говорит, если косулю заберут в другой зоопарк, он не переживёт.