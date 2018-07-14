Ещё
Бэмби» из Серпухова. Двухмесячный олененок поселился в парке «Дракино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бэмби» из Серпухова. Двухмесячный олененок поселился в парке «Дракино» 

360tv.ru 8 часов назад
Конюх из Серпуховского района Курбон Шарифхон спас двухмесячного олененка в лесу и приютил в парке «Дракино», сообщил корреспондент «360».
Работник парка «Дракино» наткнулся на новорожденного в лесу, когда шел за ягодами. Найдёныша равно приютили и назвали Бэмби — в честь главного героя мультфильма.
Я не согласен, чтобы другой зоопарк за ним следил, потому что я его люблю, два месяца с ним  Курбон ШарифхонГлавный конюх
Курбон Шарифхон быстро поднял Бэмби на копытца. Восемь лет назад он приехал из Таджикистана и устроился работать конюхом, тогда же и спас тонущего Шарика, своего первого приемыша. Пёс уже успел подружиться с Бэмби. Курбон даже не помнит, сколько всего воспитал животных. Он рассказал, что вместе с коллегами опекает около полусотни отказников, в том числе еноты, лисы, кролики, лось, волчица и даже верблюд Кеша, которого привезли из Казахстана.
«Люди начали к нам обращаться. Многие заводят зверей и не знают, как за ними ухаживать — это не кошки и не собаки», — отметила гендиректор парка «Дракино» Ольга Казакова.
К малышу Бэмби уже прикоснулась рука человека, потому в природе он просто не выживет. Сейчас он отзывается только на голос Курбона, который ухаживать за олененком никому не доверяет. Говорит, если косулю заберут в другой зоопарк, он не переживёт.
360tv.ru: последние новости
Грузинский пастух рассказал подробности убийства семьи американцев Мавроди ожил и спел «Гражданскую оборону» Американские общественные деятели призвали власти пойти на сближение с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой182
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте71
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой164
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение