Верблюжья ферма переехала в Болгарский музей-заповедник 

Из деревни Травкино Лаишевского района Татарстана молочно-репродуктивная ферма верблюдов переехала в Болгарский музей-заповедник. Участок, где жили верблюды, выставлен на продажу. В заповеднике ферма начинает работу под названием «Царство верблюдов». В Травкино ферма открылась 5 лет назад. К сегодняшнему дню удалось реализовать «все запланированные этапы развития и выйти на стабильный уровень хозяйственной и производственной деятельности», заверяет руководство. «Наступил очередной период совершенствования формата нашего хозяйства. Теперь на территории „Царства верблюдов“будет находиться полноценная молочно-репродуктивная ферма и место отдыха и экскурсий», — отмечено в сообщении на сайте фермы.