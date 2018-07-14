Экс-премьер Польши: Варшава пытается подчинить себе судебную власть

В начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгодата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда.

"Госпожа первый председатель Верховного суда остается первым председателем Верховного суда, ибо в конституции имеется однозначная и не оставляющая никаких сомнений запись — первый председатель избирается на шесть лет. Не «до шести лет», а «на шесть лет», — сказал он.

"Это то же самое, если бы, например, PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость»), имея большинство в сейме, приняла закон о том, что сокращает срок полномочий президента, потому что Дуда им не нравится", — добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что срок полномочий судей закреплен в конституции с целью не позволить политическим силам подчинять себе судебную власть. «Для того в конституции и определены различные сроки полномочий, касающиеся Национального судебного совета, Верховного суда, президента и так далее, чтобы никакая сила, которая приходит к власти, не могла этого изменить. Мы имеем дело с явной попыткой подчинения судебной власти политическому пространству», — сказал он.

Европейская комиссия уже официально инициировала процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права в связи с новым законом о Верховном суде. Польскому правительству предоставлен месяц для ответа на официальное уведомление комиссии.

Нынешний состав Верховного суда был назначен на шесть лет в 2015 году. Уже известно, что 18 из 25 судей пенсионного возраста обратились к президенту для продления срока своих полномочий.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС : она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС , констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

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